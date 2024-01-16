LINE「12款免費貼圖」限時下載！超Q龍年貼圖、隱藏版小閒貓

西元1715年，尚．馬爹利（Jean Martell）在法國干邑區找到了最好的生命之水，開啟了馬爹利酒廠的傳奇，而2024年，馬爹利的故事仍在持續，特別邀請兩大影壇巨星梁朝偉、彭于晏同框淋漓展演「人生是場飛翔」的品牌精神，如同馬爹利以精湛細緻的調和工藝與持續創新突破，打造雋永的「頂級干邑系列」酒款！