LINE「12款免費貼圖」限時下載！超Q龍年貼圖、隱藏版小閒貓

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
貼圖小舖今（16）上架4組全新免費貼圖，不僅有台北101熊歡樂，還有跟龍年有關的限定超Q款；另外，《ETtoday新聞雲》也整理出8款隱藏版貼圖，快把握時間下載吧！
【本日新上架貼圖】
台北101熊歡樂貼圖｜下載請點
下載期限：2024年2月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
Richart × 多多欸│龍年富能量爆發｜下載請點
下載期限：2024年2月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：180天
龍來大團圓×家樂福新年貼圖｜下載請點
下載期限：2024年2月15日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE VOOM × 想你熊｜下載請點
下載期限：2024年2月14日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
【隱藏版貼圖】
2024 OPEN！新年快樂動次動！｜下載請點
下載期限：2024年2月15日
下載條件：無條件
使用效期：180天
LINE購物品牌名店×家有一隻小閒貓｜下載請點
下載期限：2024年2月14日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物 夯話題 × 齁哩｜下載請點
下載期限：2024年2月10日
下載條件：官方帳號加入好友
使用效期：90天
LINE購物護照★三花看家中新年新希望｜下載請點
下載期限：2024年2月3日
下載條件：開通LINE護照→前往查看貼圖→立即前往領取免費貼圖
使用效期：90天
LINE購物 × 小雞汁｜下載請點
下載期限：2024年1月25日
下載條件：完成LINE購物APP指定任務，並將官方帳號加入好友
使用效期：90天
卡迪那享自然原來這麼療癒好吃｜下載請點
下載期限：2024年1月26日
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使用效期：180天
台灣房屋-房仲日常3.0｜下載請點
下載期限：2024年1月25日
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使用效期：180天
LINE購物品牌名店×周氏喵喵｜下載請點
下載期限：2024年1月17日
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使用效期：90天
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