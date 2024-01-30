8款LINE免費貼圖來了！麥當勞角色、小恐龍超可愛　過年超好用

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者朱祖儀／綜合報導

又有新一波免費LINE貼圖釋出了！這次包括「麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起」、「哈囉小恐龍」、「LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年」等超可愛貼圖，且還充滿農曆新年味，過年一定要下載來用！

挺立×晴天P莉 送你最給力的新年祝賀！：點此下載

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下載期限：2024/2/13

下載條件：加入「挺立」官方帳號 好友，限前20萬名好友可下載。

可用期限：90天

滿貫大亨機台吉祥人物來說話！：點此下載

下載期限：2024/2/13

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可用期限：30天

金好運 × 龍舞極陪你過新年（發財必備）：點此下載

下載期限：2024/2/13

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哈囉小恐龍（新年&萬用篇）：點此下載

下載期限：2024/2/28

下載條件：透過LINE發票管家 綁定手機號碼，即可免費獲得貼圖。

可用期限：90天

麥當勞叔叔與好朋友們抖陣一起：點此下載

下載期限：2024/2/29

下載條件：加入「麥當勞」官方帳號好友。

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梵克雅寶新年貼圖：點此下載

下載期限：2024/2/29

下載條件：加入「Van Cleef & Arpels」官方帳號好友。

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LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年：點此下載

下載期限：2024/2/29

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萬事龍如意～小粉獅巨大登場！！：點此下載

下載期限：2024/2/29

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