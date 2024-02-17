黃揚明曝晚安小雞「下車」太慢：沒看新聞　揭柬埔寨掃詐內幕

記者黃翊婷／綜合報導

網紅晚安小雞直播造假遭柬埔寨警方逮捕，掀起當地及台灣社會關注。資深媒體人黃揚明認為，晚安小雞和另一名網紅阿鬧沒有看新聞，事後也沒有立刻「下車」，第一時時間的處理模式不對，畢竟柬埔寨在去年夏天就已經刷清詐騙集團園區的惡名，若晚安小雞在那邊真的只是一名觀光客，「你以為你真的逃得掉嗎？」

▲晚安小雞在柬埔寨直播造假，掀起當地及台灣社會關注。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

針對晚安小雞在柬埔寨直播造假被逮一事，黃揚明14日曾於臉書發文抨擊他們是滋事型網紅，「大過年的就做蠢事，丟臉丟到國外去，這種為流量而造假的網紅，該得到教訓。」而柬埔寨方面處理此事也相當迅速，從逮捕晚安小雞到判決出爐（判處2年並罰約新台幣3萬元），只花了2天時間。

黃揚明16日在壹電視政論節目《狠狠抖內幕》中再次提到這件事情，他直言必須譴責這兩位網紅，而且當時他們的處理方式不對，如果第一天拍影片已經賺到流量，第二天就要趕快出來說，「昨天故意拍了諷刺電影，我們是一個好萊塢團隊的模式，我們模擬成在詐騙集團的園區裡面逃難的過程」之類的話，因為如果到了詐騙集團的地方，一定要特別小心，要趕快自己「下車」，結果他們第二天還在那邊剃頭，真的不行。

▼▲柬埔寨警方公布逮捕畫面，並公開現場找到的各種道具。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

黃揚明接著說道，晚安小雞他們沒有看新聞，也沒有很懂內幕，其實柬埔寨在去年夏天就已經把大量詐騙集團掃除，現在詐騙集團都撤離到泰緬邊境，比較恐怖的都在緬甸那邊，甚至還驚動幾個國家派遣軍隊跨境去掃除，「你沒有看新聞，柬埔寨早已刷清詐騙集團園區的惡名，還跑去那邊。」

另外，黃揚明提到，柬埔寨當地公開照片找人，如果晚安小雞在那邊真的只是一名觀光客，「你以為你真的逃得掉嗎？」加上晚安小雞的夥伴阿鬧，很明顯就是一個乩童、一個桌頭，被抓了真的很難看。最後，他也建議，晚安小雞等人可能要在柬埔寨待上一段時間，但回台之後，希望他們能多做一些正能量的事情，為社會帶來正面影響。