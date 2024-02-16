快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院議事處今（16日）發出通知，院長韓國瑜將於19日召開朝野協商。韓國瑜今下午4點46分也透過媒體群組表示，對於國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，他深表認同與肯定，下週一上午10點半將邀集各黨團代表針對專案報告之形式進行討論。

國民黨立院黨團日前發起連署，要求立法院17日召開臨時會，邀請陳建仁專案報告台中「瘦肉精爭議」，並希望韓國瑜召集朝野協商。然而立法院會期2月1日已開始，立法院明訂臨時會為常會之外時間，且韓國瑜主持的朝野協商已協議20日開議，立院人士形容，若17日召開臨時會將成為「國王的臨時會」，變相提早開議。

上午立法院議事處也回復民進黨團，通知明載，有關國民黨團函請院長協商一案，經院長指示，因時程和作業程序考量，未便召集協商。

韓國瑜下午透過媒體群組表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，他深表認同與肯定，明天行政院長陳建仁將到院拜訪各黨團及院長，他也願當面向陳建仁表達民眾對於相關問題之關切。

韓國瑜也表示，他擬訂於19日上午10:30，邀集立法院各黨團代表共同協商討論，就邀請陳建仁至立法院院針對食安議題進行專案報告之形式進行討論，以期能釐清政府相關食安把關之作為。

