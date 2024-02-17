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今起6天「暖熱如春」　下週變天北台濕涼

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲今起各地暖熱如春。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天「東北季風」減弱，除了東北部有零星飄雨，各地回溫「暖熱如春」。下週四午後變天，東北季風強度是否會增強為冷氣團？還須觀察。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(17)日「東北季風」減弱，天氣好轉、氣溫回升，東半部偶有零星飄雨的機率。各地區氣溫：北部14至25度，中部13至27度，南部13至28度，東部15至27度。

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▲▼雷達回波圖。（圖／中央氣象署）

▲高壓迴流影響，到下週四天氣穩定高溫。（圖／中央氣象署）

明(18)日起至下週四(22日)白天、受「高壓迴流」影響，連日晴朗穩定，為白天「暖熱如春」，日夜溫差大的天氣，西半部及金馬易起霧，應注意相關訊息。

下週四下午或晚間微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下，迎風面雲量增，北部及東半部轉有局部短暫雨的機率。下週五(23日)至26日將持續受「東北季風」影響，迎風面易降雨、北台濕涼的天氣型態；但由於已近模擬後期，各國模式皆不斷調整，到底有多少冷空氣能南下？無需言之過早，應持續觀察。

▼22日20時地面氣壓及風場模擬圖顯示，下週四(22日)下午(右圖)或晚間(左圖)微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

▲▼最新(16日20時)歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式，22日20時地面氣壓及風場模擬圖顯示，下週四(22日)下午(右圖)或晚間(左圖)微弱鋒面掠過、東北季風逐漸南下。。（圖／翻攝三立準氣象.老大洩天機）

 
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