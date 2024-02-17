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家屬才剛報案！女高中生看完病失聯　跌落台鐵月台遭普悠瑪撞斃

▲▼台鐵科工館站傳死傷。（圖／民眾提供）

▲台鐵科工館站昨晚間9時許傳出死亡事故。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／高雄報導

高雄台鐵科工館站昨(15日)晚間9時許發生一起死亡事故，一名女性旅客於月台處跌落進入軌道，當場遭進站中的普悠瑪列車撞上，肢體破碎、明顯死亡。警方事後勘驗現場，發現地上掉落一張某高中的學生證，且該名女高中生的家屬事發前不久才報警協尋，未料竟發生憾事。由於死者已面目全非，警方為謹慎起見，後續將進一步採集比對DNA確認身分。

警方初步了解，死者疑似是年僅17歲、就讀高雄市某高中的女學生，昨晚間家屬帶該名女學生外出看病，但看完醫生後女學生就隨即失聯，家屬遍尋不著下立即報警請求協助。

警方透過手機定位，發現女學生位置應在科工館站附近，怎料不久後就發生憾事。台鐵初步了解，當時一輛普悠瑪列車正要駛進站，但月台上一名女性旅客徒因不明原因跌落至軌道處，當場遭列車撞上，肢體破碎、面目全非慘死。事後警方清理現場時，尋獲一張某高中學生證，正是失聯女學生所有，家屬得知後抱成一團當即痛哭失聲。

由於死者面容已經難以辨認，為審慎起見，後續警方將採集親屬DNA進行比對，確認死者身分；而女學生為何會於月台上墜落，還有待警方進一步調查釐清。

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