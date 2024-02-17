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晚安小雞「若在台灣1動作」可能免坐牢　律師提2關鍵

▲▼晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice） 

記者葉國吏／綜合報導　

網紅晚安小雞（陳能釧）與同伴阿鬧（魯祖顯）柬埔寨自導自演遭詐團凌虐洗劫，被警方逮捕判刑2年、罰款400萬柬幣，刑滿後再驅逐出境。晚安小雞、阿鬧火速被判刑，有台灣律師提出2大重點，直言晚安小雞如果在台灣，只要有一個動作就可能不用被關。

晚安小雞（陳能釧）與同伴阿鬧（魯祖顯）因在柬埔寨觸犯煽動製造社會動亂罪，火速被判刑2年。律師陳君瑋在臉書粉絲團貼文表示，晚安小雞如果在台灣，這樣的行為怎麼處罰？
這種行為可能觸犯的法律有：

一、刑法151條恐嚇公眾罪，最重2年徒刑
以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑。

二、社會秩序維護法第63條第1項第5款，假消息犯罪，最重處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰，「散布謠言，足以影響公共之安寧者」。

所以看起來在台柬犯相同的罪，處罰結果大概差不多，都可以判到兩年。只是台灣一般來說，不會判到最高兩年，而且如果他願意承認犯罪，是有機會緩刑，不用關。

▲晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨當局判刑2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

不過台柬兩地最大差別是，柬埔寨可以再幾天內出現判決，且知道判幾年？這在台灣是完全無法想像的。

在台灣，如果涉及刑事犯罪，需要經過檢察官起訴，接著法院開庭審理，最快大概也要兩個月才知道結果，不太可能幾天內就有了判決。台灣司法會給予當事人辯論、請律師的機會，縱然他們「看起來」好像犯罪明確，但是基於「無罪推定」，還是要走完全部程序才可以。

更何況柬埔寨與台灣沒有邦交，司法互助情形也不見得很頻繁，要在當地找到懂中文，懂柬文的律師，也是一個難題啊！

所以只能說晚安小雞選擇在柬埔寨犯罪，真的是開了一個大玩笑，東南亞在處理犯罪，都是不手軟的！

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