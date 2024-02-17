3大超商「補班優惠」一次看！咖啡、蛋塔、霜淇淋通通買1送1

▲7-11門市推出「CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價」優惠，搭配指定支付工具再享滿額立折，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

今（17）日是2024年唯一一次補班補課日，千萬別憂鬱！3大超商就推出一系列優惠為大家加油打氣，像是有美式、抹茶拿鐵、蛋塔、霜淇淋通通下殺「買1送1」，趕快把握便宜買了。

●7-11

7-11門市即日起至2月20日推出「CITY系列指定飲品大杯以上任選第2杯半價」優惠，品項包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品。

不僅如此，7-11今（17）日還有最後一天「開工龍好運」活動，只要使用3大支付工具(icah2.0、icash Pay、OPEN錢包)，購買CITY系列、零食、糖果、啤酒、健美機能等5大類別商品，單筆滿222元現折22元、滿999元現折110元；期間更加碼指定明星商品最低下殺5折，包含CITY CAFE濃萃美式買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送2、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2、CITY TEA經典純奶茶買2送2、SWEETORY可可球系列買1送1、西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，以上優惠組合皆可加入滿額立折活動，折上折超划算。

7-11 OPENPOINT行動隨時取則有「CITY開工龍好運」優惠，即日起至2月20日止，品項有「CITY CAFE特大美式買8送8」、「CITY CAFE特大拿鐵買5送2 」，以上活動期間每日各限量2萬組；同步還有「CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/脆酷摩卡/可可歐蕾)任4杯168元」、「CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任3杯168元」、「CITY TEA青梅冰茶/優格好多青任4杯168元」，以上各限量5萬組。

●全家

全家今（17）日推出SOHOT炎選現烤點心超人氣「葡式千層蛋塔買1送1」優惠，數量有限、售完為止，可於APP地圖趣「限店美食瘋」查詢有販售店舖，才不會白跑一趟；加碼至2月18日前全門市還有「Let’s Café大杯單品美式」、「大杯單品拿鐵」、及「厚濃靜岡抹茶拿鐵」可享「同品項買1送1」優惠，提醒不可寄杯。

▲全家人氣「葡式千層蛋塔」今（17）日下殺買1送1。

另至2月18日前也於APP祭出「優惠券免費領」優惠活動，目前還有慢煮焦糖拿鐵、私品茶草莓戀奶「加10元多1杯」優惠券，每人各品項限領1張，兌換期限皆至2月29日；天天領「Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券2張（限量100萬張）」。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至2月18日止推出「大杯特濃美式買1送1」、「葡萄王指定營養品任選買1送1」、「奇動能量飲235ml熱帶百香果風味買1送1」、「明治Meltykiss牛奶巧克力（條裝）第2件20元」、「野菜生活100%蔬果汁375ml任選2件66元」、「紅牛能量飲料250ml原味／無糖／火龍果風味任選2件89元」。

萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取則有「咖啡買20送20」優惠，即日起至2月28日止，Hi Café大杯特濃美式／特濃拿鐵可享「同品項買20送20」，最多直接現省1300元，可跨店取、分次領還能轉贈親友。

▲萊爾富門市即日起至2月18日止推出「大杯特濃美式買1送1」、「葡萄王指定營養品任選買1送1」及「明治Meltykiss牛奶巧克力（條裝）第2件20元」等多重優惠。

