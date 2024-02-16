屏東芒果結穗期遇上病蟲害大落果　蘇清泉：亟需農政單位正視救助

▲蘇清泉到枋山了解芒果落果情況 。（圖／蘇清泉服務團隊提供）

記者陳崑福／屏東報導

春節期間南部氣候溫暖，因幅射冷卻效應造成日夜溫差過大，正值結果期的屏東枋山芒果遭遇病蟲害，造成大量落果，國民黨立委蘇清泉今（16）日上午前往枋山芒果產地勘災，現場親見落果不斷，農民一整年心血眼看化為烏有，亟須政府加以正視，從寬認定給予現金救助，以解農民燃眉之急。

蘇清泉一早會同枋山代表會主席洪啟能，農會理事長戴正一及總幹事陳德慶前往勘災，農友現場展示，扶著開花結果中的樹枝只要稍微輕搖一下，樹枝上小花、結果即紛紛掉落。一年只靠一季採收的芒果因天候因素，遇上病蟲害大爆發，農民心急如焚，焦慮全寫在臉上。

農民指出，近期日夜溫差過大造成的病蟲害爆發，因相同天氣條件仍在延續，災損面積也不斷擴大，目前已知加祿、加合、枋山等地共300多公頃芒果產地受損，期盼政府正視並從寬認定，給予現金補助，以利農民度過難關。

而農糧署副署長姚志旺下午專程前來與蘇清泉會面，雙方討論後達成共識：第一階段由受災戶向公所通報，使用APP照相存檔，統計災損若達開花結果率20%以上則全面通報；蘇清泉要求，災害申報管理辦法不合時宜者應檢討改善，並請農試單位研議損害標準是否符合農民實際耕作狀況，應以照顧農民為優先，從寬認定。

蘇清泉並表示，不排除將在總質詢時當面向閣揆陳建仁提出要求，並強力監督政府，維護農民應有權益，絕不讓看守內閣在等待交接期間「擺爛」。