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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

污染場址變成台積電　新科立委李柏毅曝未來4年任務

▲▼陳其邁再度現身左楠輔選，喊話支持李柏毅就是支持高雄建設。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲李柏毅在選前車隊掃街。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年高雄市左楠立委選舉激戰，最終「臨危受命」接棒參選的民進黨李柏毅勝出，成功突破大環境不佳、政黨結構偏藍的困境，拿下逾10萬票挺進國會。對於未來4年工作目標，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時說，未來4年左楠區將會出現巨大轉變，從一個有污染的石化產業，轉變為台積電，他必須為大家先預作準備，緊盯交通、學校等公共建設。

實際上，高雄市第三選區（左營、楠梓區）因海軍眷村多，過往一向被視為藍營鐵票區，2016年開始，劉世芳連續8年投入眷村改建與服務，逐漸鬆動該區的政黨結構，不過今年立委選舉，劉世芳因健康因素放棄連任，民進黨轉而徵召在地市議員李柏毅參選，對決曾代表國民黨參選市長補選的市議員李眉蓁，最終李成功突破重圍，順利接棒。

李柏毅感性地說，他在2006年12月底進入高雄市政府服務，2007年楠梓區的中油煉油廠發生一樁工安意外，時任市長陳菊進入廠區關切，自己也跟著進去，當時有位非民進黨籍的在地議員反應非常激烈，率領民眾在外面抗爭，「我也沒有意識到，我未來會是這個區的民意代表」，多年之後，這位在地議員之子繼承父志擔任民代，自己則從議員轉戰立委，而當年這個頻頻與「污染」連結的廠區，也即將變成全世界最先進半導體的工廠。

李柏毅談及，未來4年當中，左楠區會產生巨大的改變，將會從一個有味道、污染的石化產業，轉變成台積電，將有大批工程師進駐他的選區，所以，他的任務就是，要趕快讓選區的人知道，做生意的要怎麼樣找到自己的定位，做建設的應該要跟市政府做哪些合作等，因為未來經濟消費型態、需求一定會轉變，除了需要交通建設，也需要學校等配套。

李柏毅說，他認為，可能選區內9成以上的民眾還沒有意識到這件事情，而他必須先為大家預作準備，何況目前台積電進駐的中油廠區非常大，粗估有6個廠以上的空間，倘若往後真的又增加這幾個廠，加上下游廠商，可能將湧入6至8萬名新增人口。

李柏毅笑談，想想看，這會讓城市出現多麽巨大的轉變？而為了不要像新竹或內科那樣，因為巨變造成巨大的交通影響，必須先爭取產業轉型需要的公共建設，他也希望在新國會進入交通或經濟委員會，「雖然連資深委員都不一定能夠進去，但我們還是要努力看看」。

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