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春節手機市場盤點　郭明錤：iPhone 降價促銷難掩頹勢

▲iPhone 15 Pro狂降近四千。（圖／傑昇通信）

▲iPhone降價促銷難掩頹勢。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

天風證券分析師郭明錤今天發布市場研究簡報，簡要回顧了今年 1 月到春節 2 月中旬期間手機產業的重要更新。他也表示 iPhone 降價促銷難掩頹勢，上下折疊手機因利潤低恐後繼無人。

郭明錤指出此時段一方面 3000 到 4000 元價位安卓機型需求穩定恢復，另一方面是 2023 年第 1 季出貨量基數較低，因此國內安卓手機出貨量較去年同期穩定成長。蘋果 iPhone 在國內市場出貨量較去年同期持續下降，年初的降價對於提振出貨量的貢獻比較有限。

三星下調了 2023 年折疊式螢幕手機的出貨量目標 1,500 萬降到 1,000 萬之後，設定的2024 年出貨量目標為1,200 萬台，相對較為保守。

三星 Galaxy S24 系列手機受惠於生成式 AI，出貨量預估可提高5-10%。 S24 已具備未來AI 手機設計的基本概念，包括整合雲端與本地端的LLM、利用GenAI 強化既有應用體驗與提供即時翻譯。

中國折疊螢幕手機市場成長速度均出現放緩情況，這其中一個原因是，除了華為以外的手機廠商認為上下折疊類型手機銷售利潤較低，降低了後續推出新機型的興趣。 OPPO 和vivo 都已擱置在2024 年發售新款上下折疊手機的計畫。

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