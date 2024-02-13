iPhone 16 Pro Max爆續航力破30小時紀錄　但內存僅8GB

▲iPhone 16 全系搭載 8GB RAM。（圖／MacRmors）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒IT之家報導，上週Naver用戶@yeux1122 給出了一些蘋果供應鏈的消息，進一步證實了關於iPhone 16 Pro 的一系列傳聞，例如其螢幕尺寸從6.1英吋增加到6.3英吋，而且iPhone 16 Pro Max將創造超過30小時的續航力，實現iPhone迄今為止最長的實際續航時間。

據稱，機身尺寸增大、內部結構優化都能夠提供更高的光學變焦性能，這意味著蘋果會將去年首次應用於iPhone 15 Pro Max的四棱鏡5倍長焦鏡頭拓展到普通Pro版本，這也符合先前傳聞。

他補充說，與目前iPhone 15 Pro型號相比，該機尺寸的增加幾乎難以察覺，其邊框仍比三星Galaxy S24更寬。他解釋說，iPhone 16 Pro 功耗大幅改善，而且「iPhone 16 Pro Max將實現iPhone 迄今為止最長的實際續航時間」。

上週還有消息稱，iPhone 16 Pro Max 電池容量將達到4,676 mAh，比前代產品增加5%，相信蘋果可以再一次提升設備的整體續航時間。IT之家認為，目前蘋果iPhone 15 Pro Max 宣傳的續航時間為29 小時，因此預計iPhone 16 Pro Max 有望首次突破30 小時的續航力。

其他有關 iPhone 16 Pro 的細節還包括，該機將繼續採用8GB內存，並且蘋果將採用新型鈦合金製造工藝，從而進一步降低成本。