蘋果傳正研製折疊式手機　2款原型機採橫向折疊

▲蘋果折疊式手機示意圖。（圖／翻攝IT之家）

記者蕭文康／台北報導

據外媒The Information報導，一位直接知情人士聲稱，蘋果正在打造至少兩款像翻蓋一樣橫向折疊的 iPhone 原型機。若蘋果未來推出可折疊 iPhone，這將是 iPhone 有史以來最大的硬體設計變化之一。

該名人士表示，可折疊 iPhone 還處於早期開發階段，不在公司 2024 年或 2025 年的量產計畫之內，因此不要指望很快問世。而蘋果最近至少與亞洲的一家製造商進行了接觸，尋求與兩款不同尺寸的可折疊 iPhone 相關的零部件。

不僅於此，蘋果還在開發一個更大尺寸的折疊式 iPad，由於折疊式 iPhone 項目遇到挑戰，所以可折疊 iPad 的進展尚處於初期階段。

The Information指出，蘋果工業設計團隊希望製造的設備厚度相比當前 iPhone 能夠薄一半，為此還嘗試過手機合上之後螢幕朝外的佈局。當然，電池、螢幕等元件的實際情況，使工程技術難以達到這些遠大目標。

雖蘋果早在 2018 年就開始探索折疊式 iPhone，但大約在 2020 年左右暫停了這一專案，為可折疊 iPad 讓路。其尺寸大約相當於 iPad mini，將配備約 8 吋的螢幕。與手機形態的因素不同，折疊式 iPad 對耐用性的要求較低。除此之外，由於不必被放入口袋中，可折疊 iPad 也可以更厚。

據IT之家此前報導，蘋果謀劃可折疊 iPhone 的消息，在 2019 年 3 月份就已傳出，當時有報導稱三星顯示已經向蘋果提供螢幕。而在 2020 年年底，又有報導稱蘋果已將可折疊 iPhone 樣品送往富士康進行測試。

