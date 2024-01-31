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大陸 大陸焦點 特派現場

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

▲▼iPhone 15。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 15系列先前在大陸市場開局不利。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

知名蘋果分析師郭明錤近日表示，蘋果已下調上遊關鍵半導體零組件的2024年iPhone出貨預估至約2億部（同比衰退15%），「2024年全球主要手機品牌中，蘋果可能是衰退幅度最大者。」他點出，流失的客群多選擇華為。

據《閩南網新聞》報導，目前為香港天風國際證券分析師的郭明錤並沒有唱空蘋果，因為美國不少投行給出了相同的報告，去年蘋果新一代iPhone系列在中國銷量開局不利，同比降幅最近擴大到30%。

▲相關報告指出，iPhone流失的大陸客群中，多選擇華為。（圖／CFP）

▲相關報告指出，iPhone流失的大陸客群中，多選擇華為。（圖／CFP）

隨著華為、小米、OPPO、vivo等中國國產手機的發力，中國市場上iPhone的吸引力越來越小，在蘋果沒有新的大變化情況下，可預見的是，購買力將會越來越弱。

不少中國用戶表示，「iPhone除了系統外，設計、續航、拍照、訊號等都已經完全落後中國國產品牌手機，真不知道還買它幹啥。」

根據QuestMobile今（31）日發布的2023中國行動互聯網年度報告顯示，iPhone用戶的忠誠度最高為52.8%，在流失的用戶中有15.3%的用戶選擇了華為，8.9%的用戶選擇了OPPO，7.3%的用戶選擇了小米。

郭明錤也談到了iPhone後續機型的預測，他預計蘋果最快在2025年才會推出「設計改變較大」的iPhone新機型、發布更具全面性及更有差異化的生成式AI生態或應用。在此之前，上述結構性挑戰可能將持續不利於iPhone的銷售與生態成長。

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