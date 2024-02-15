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iPhone進水「放米袋」？官方闢謠了

▲iPhone進水不能放米袋中。（圖／MacRumors）

▲iPhone進水不能放米袋中。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

如果 iPhone 進水，你會怎麼處理？先前有傳言表示，有些用戶會把手機放入米袋中，達到吸水的目的，不過蘋果官方上月更新官方文件，不建議iPhone浸水時採用此做法，可能會造成手機損壞。

蘋果在《如果iPhone 上出現液體偵測提醒》文件的注意事項中表示，勿使用外部熱源或壓縮空氣來使iPhone 變乾燥、請勿將異物，如棉花棒或紙巾插入接口、請勿將iPhone 放入米袋中。如果這樣做，細小的米粒可能會損壞iPhone。

蘋果官方推薦的操作步驟如下：

1.將iPhone 接口朝下並對手輕拍，以排出多餘的液體，將iPhone 放在通風的乾燥區域。

2.等待至少30 分鐘後，請嘗試使用閃電或USB-C 連接線充電，或嘗試連接配件。

3.如果再次出現這類提醒，則表示介面中或線纜針腳下仍有液體，將 iPhone 放在通風的乾燥區域一天。在這段期間，可以再次嘗試為 iPhone 充電或連接配件，要完全乾燥最長可能需要 24 小時。

4.如果手機已完全乾燥，但仍然無法充電，請拔下線纜，並從牆上拔下充電頭然後再次連接。

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