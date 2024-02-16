崑山科大迎接開工日　新春團拜逾百獎全場同歡

▲崑山科技大學16日舉行新春團拜暨茶會，李天祥校長等多名主管與全校教職員工同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

適逢開工吉日，崑山科技大學16日舉行新春團拜暨茶會，李天祥校長等多名主管與全校教職員工同樂，更宣布本年度甫拿下三項評比第一！

李天祥校長說，包括1111人力銀行評比雇主最滿意大學雲嘉南區私立科大第一、1111人力銀行調查建築與設計學群職場表現全國科大第一，以及榮獲教育部數位學習認證累計64門課程為全國技職校院第一。崑山科大於去年底甫宣布3度調薪，今年年初再添三績效，展現穩健辦學的能量。

崑山科大舉行新春團拜，曾韋龍董事長、李天祥校長、鐘俊顏副校長、侯順雄副校長、蘇炎坤講座教授、戴謙講座教授及周煥銘講座教授等人皆出席與教職員工同歡，不僅加碼現金抽獎，更準備Iphone15、iPad、液晶電視、冰箱等多項家電，以及現金與禮券等逾百項獎品提供教職員工摸彩，開場特別邀請到由國立台南海事李明杰老師帶領的鼓藝社帶來震撼的戰鼓表演，接著由崑大時尚系及台南海事財神爺攜手帶來「龍華富貴時尚秀」，壓軸表演則是台南海事傳統藝術社的舞獅表演，氣氛相當熱鬧！

即便少子化浪潮衝擊，崑山科大教職員工仍然全體一心，持續為培育技職人才努力，在本年度各項評比皆獲佳績。除了1111人力銀行調查以外，Cheers雜誌最佳大學指南的評比中，該校也獲企業最愛私立技職Top 6；《遠見雜誌》調查2023技職大學30強，該校為全國私校TOP10；104人力銀行調查，該校畢業生平均薪資則為中南部私立科大第一，無論是產學、競賽、專利或各項成果皆豐碩，建立成功的技職品牌。

曾韋龍董事長提到，崑山科大辦學績效佳，是全校教職員工辛苦付出的成果，為感念教職員工平常的付出，今年更第三度調漲薪資，一起共享經營成果，相信全校在此激勵上，更能上下全體一心，持續為培育技職人才努力。

李天祥校長表示，少子化浪潮在多年前已經是顯著的危機，該校深知私校經營不易，在多年前已經提前布局，在招生劣勢中研擬自我突破的作法。首先，發揮產學合作強項並優化學生在學教育，建立「好就業、就好業」的科技大學形象，也符合「技職體系」的辦學精神。此外，更有三大育才方針，包括「禮聘業界名師，打造堅強師資團隊」、「比照業界規劃，建置類產線實習基地」及「推動產學深度合作，擴展人才學習場域」等，因有這三項堅持，讓崑大人成為企業用人的第一選擇。