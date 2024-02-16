美國卡車起火！消防員滅火遇爆炸「瞬間噴飛」　驚悚畫面曝光

▲在影片約1分鐘處，爆炸當下有消防人員被瞬間炸飛。

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯15日發生卡車起火爆炸事件，現場炸出大型火球，造成至少9名洛杉磯市消防人員受傷，其中2人傷勢嚴重。依據網路流傳的現場畫面，爆炸當下的強烈衝擊力道讓當時正在現場確認情況的人瞬間噴飛，卡車則是被完全摧毀，只剩下幾乎無法辨認的焦黑殘骸。

綜合CNN、衛報等報導，這起事件發生在威爾明頓一處工業區，這輛卡車使用的是壓縮天然氣，當時先起火，在消防人員趕到現場僅僅6分鐘之後，也就是當消防員試圖撲滅火勢之時，車子其中一個燃料箱突然爆炸，且爆炸威力相當強大，炸出的火球和電線桿一樣高。

Nine LAFD firefighters injured after an explosion involving a natural gas truck happened in Wilmington, Los Angeles, California, United States ????????

| 15 February 2024 |#explosion #LAFD #Wilmington #LosAngeles pic.twitter.com/WpjXtYBXfb — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) February 16, 2024

依據畫面，部分消防人員當時距離卡車非常近，結果瞬間被爆炸衝擊力道炸飛。另有空拍畫面拍攝到卡車爆炸之後的現場，可見燒焦的消防裝備與衣物散落在地上，旁邊就是幾乎無法辨認的卡車底盤殘骸。停在事發地點附近車輛的窗戶碎裂，推測可能就是受到這起事件波及。

這起事件總計有9名消防人員受傷，傷勢包括燒傷、呼吸道吸入性損傷及爆炸等。卡車司機並未受傷。

▼卡車爆炸現場一片焦黑 。（圖／達志影像／美聯社，下同）