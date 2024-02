美國卡車起火！消防員滅火遇爆炸「瞬間噴飛」　驚悚畫面曝光

▲在影片約1分鐘處,爆炸當下有消防人員被瞬間炸飛。

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州洛杉磯15日發生卡車起火爆炸事件,現場炸出大型火球,造成至少9名洛杉磯市消防人員受傷,其中2人傷勢嚴重。依據網路流傳的現場畫面,爆炸當下的強烈衝擊力道讓當時正在現場確認情況的人瞬間噴飛,卡車則是被完全摧毀,只剩下幾乎無法辨認的焦黑殘骸。

綜合CNN、衛報等報導,這起事件發生在威爾明頓一處工業區,這輛卡車使用的是壓縮天然氣,當時先起火,在消防人員趕到現場僅僅6分鐘之後,也就是當消防員試圖撲滅火勢之時,車子其中一個燃料箱突然爆炸,且爆炸威力相當強大,炸出的火球和電線桿一樣高。

Nine LAFD firefighters injured after an explosion involving a natural gas truck happened in Wilmington, Los Angeles, California, United States ????????

| 15 February 2024 |#explosion #LAFD #Wilmington #LosAngeles pic.twitter.com/WpjXtYBXfb