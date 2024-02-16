陸進入「收假模式」多地回程機票暴漲　網嘆：一個月工資沒了

▲海南三亞機場擁擠的旅客潮。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

海南出島高價機票近日在大陸引發關注，隨著大陸春節假期進入尾聲，一些熱門旅行城市的回程機票也出現緊張。高昂機票的票價成為民眾熱議話題，不少人感慨，「等了10多天，結果機票價格越來越貴」、「回程一趟，一個月工資沒了」。

據《中新財經》報導，與往年相比，大陸2024春節假期更長，達到8天，很多企業更是響應號召放了9天長假，因此「先回家、再出遊」成今年流行的過節方式。

如今大陸春節假期進入後半程，鐵路返程客流強勁增長。據大陸國鐵集團消息，2月14日發送旅客1424.5萬人次，創春運單日旅客發送量歷史新高。

一些沒搶到火車票的旅客將目光轉向民航。按照預測，2024春運期間民航運輸旅客量將達8000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高。以海南島為例，2024年春運海南客流大增，年增長在30%以上。

東方航空數據顯示，僅2月14日單日運輸旅客就達48.3萬人次，創今年春運以來新高，整體客座率超90%。

「出遊熱」推高了機票價格，以近日引發熱議的海南為例，2月15日至2月19日期間，海南海口、三亞以及瓊海直飛北京和上海的經濟艙機票，均已售罄；15日至17日的回程高峰期，商務艙機票價格集中在萬元（人民幣，下同）左右；17日當天，從三亞直飛北京的商務艙機票價格最高已接近2萬元。

除海南島回程機票外，與海南島位置相近的廣東湛江，16日至17日直飛北京和上海的機票也僅剩商務艙可選，價格在5000元以上；廣西的南寧、北海、桂林直飛北京、上海的機票，經濟艙亦全部售罄。

春節假期急需返程，又不想買高價商務艙，不少人開始做起攻略。在社交平台上，一些網友提供了「聯程甩尾」方案，例如從海口直飛北京，16日票價要近萬元，但如果選擇海口飛往首爾，從首爾中轉，票價最低僅需5000多元。

報導指出，如果條件允許錯峰返程也是個好方法，一些上班族也因此請起年假。有網友表示，「請兩天年假省幾千塊，比工作兩天划算得多」。