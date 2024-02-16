紅包錢差1倍！妹子嘆「媽媽太偏心」　下秒弟弟1舉動超暖心

▲原PO對於爸媽「偏心」感到不平衡。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

即便許多人踏入職場工作賺錢了，還是會收到父母包的壓歲錢。最近一位職場新鮮人在過年期間收到爸媽給的紅包，不過她卻意外發現弟弟的紅包錢是自己的2倍多，讓她忍不住隨口跟弟弟抱怨「媽太偏心了喔」，沒想到弟弟竟馬上抽出一點錢交給她，還叫她不要告訴媽媽，令她大讚「謝謝良心弟弟，好暖」。貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO在Dcard以「弟弟給我紅包錢」為題發文，表示她的家族習慣會包壓歲錢包到結婚，「家族前面幾個哥哥姊姊工作後也是這樣拿紅包的，所以爸媽也就繼續包了！」也因此今年雖然是她第一年踏入職場，還是依舊拿到家人、親戚們送的紅包，而她也準備了紅包送給爸媽及還在讀書的弟弟。

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不過讓原PO感到不平衡的是，今年送給弟弟的紅包錢是她的2倍多，「說真的那些錢不是很多，我自己賺也可以，但有些吃味。」於是她忍不住跟弟弟隨口抱怨「媽太偏心了喔」，結果下一秒弟弟竟從紅包袋抽了一點錢出來，還要原PO別跟媽媽說，以免自己挨罵，讓原PO大讚「謝謝良心弟弟，好暖。」

貼文曝光也引發網友熱議，「要是我看到我父母這樣我會大走心，以後包紅包給父母也一包大包一包小包⋯人不患寡而患不均」、「會不會是父母認為你有在賺錢，所以包得比較少？我家是開始工作就無法領紅包了」、「應該是妳已經工作，妳弟還沒，所以錢較多？」「父母偏心真的很要不得，對小孩傷害很大！還好妳弟弟很懂事心疼妳！」「弟弟真是暖男，沒有被偏心的爸媽帶歪，希望原PO早點釋懷，這張偏心的父母真的無解。」

原PO也表示，她發文的原意比較接近這位網友的觀點，「對我來說如果紅包金額不一樣，長輩直接說出來理由，比自己發現的感覺要好一點。至於工作後還有紅包拿，純粹是每個家庭的的習慣不同，沒有什麼好值得網友批評的吧？而且原po的重點應該是被差別對待而不是在意少拿多少錢，被不一樣的對待，也沒辦法跟父母說什麼，只能開玩笑的跟弟弟抱怨和上網詢問大家想法而已。是弟弟貼心主動分一些紅包讓姐姐在這個家感到公平，姐姐也有主動包紅包給弟弟，我看到的沒有對錯只有相互體諒，我認為是很有愛的一對姐弟！」

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