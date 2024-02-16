不排斥立院17日開臨時會　黃國昌：提早開議是民眾黨主張

▲民眾黨主席柯文哲出席黨團晨會，會後與總召黃國昌一起接受聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團發起連署，要力促立法院在2月20日開議前，先於17日舉行臨時會，邀行政院長陳建仁就農曆年前爆發瘦肉精事件進行專案報告。針對立法院預計16日進行政黨協商，民眾黨團總召黃國昌上午受訪說，靜待院長辦公室發開會通知，「一接到就會參與協商」；他說，不排斥17日開臨時會，提早開議本來就是民眾黨主張，但也希望說在會期一開始盡可能保持和諧。

針對臨時會、政黨協商等議題，黨團內部的討論狀況，黃國昌表示，希望早點開議是整個台灣社會期待，「今天搞到程序這麼複雜，我們也不樂見，不過沒關係，既然國民黨團都發出請求，民眾黨就靜待院長通知協商，相關程序我們用開放態度配合」。

但依據規定，法定會期不能召開臨時會，因此黃國昌說，其實早點開議一直是台灣民眾黨立場，這是為什麼剛剛說，如果當初接受民眾黨提出的16日開議建議，今天事情也不會變這麼複雜，「但我覺得事情過了就過了，我們保持開放態度，看今天院長召集協商後，各黨團彼此高見是什麼，台灣民眾黨都樂於配合」。

媒體追問，因此民眾黨是不排斥17日開臨時會？黃國昌說，「對，提早開議本來就是我們主張，也希望說在會期一開始盡可能保持和諧」，這種議事程序事項，保持開放態度，聆聽兩位黨團意見。