傻眼！西門町兩派人馬互轟8槍4人中彈　導火線竟是情侶吵架

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區西門町商圈14日凌晨3時許發生槍擊事件，2派人馬因為口角起衝突，在街口互轟8槍，造成4人中彈，警方追查，當天參與駁火的7人，除了中彈的4人到案之外，還有3人在逃，警方陸續在15日找到涉案的3人，並起獲3把改造手槍、1把瓦斯槍以及4顆子彈。

警方調查，14日凌晨3時許，西門町商圈發生槍擊事件，雙方共計互轟8槍，導致有4人中彈受傷，警方到場後先將傷者全數送往醫院救治，其餘在場一干人等全部帶回派出所釐清狀況；據悉，當天案發前，一夥人都在西門町替22歲的林姓女子慶生。

▲西門町當街互轟8槍，導火線竟是情侶吵架，警方陸續追查逃逸3人到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

林姓女子13日當天晚上舉辦慶生派對，邀集許多好朋友一起參加，席間22歲的翁姓男子因與24歲楊姓女友發生口角爭執，在慶生派對上直接嗆女友，2人爆發口角衝突。

23歲的林姓男子與31歲謝姓男子當時也受邀參加慶生派對，林在席間看見2人爭吵，認為這樣的舉動很掃興，所以上前制止，反倒讓翁姓男子更為光火，與林男發生口角衝突，在眾人勸說之下，翁男先離開慶生會現場。

翁男離開後又與林男在通訊軟體上互嗆，雙方互約「輸贏」，翁男又找了22歲連男、27歲黃男、31歲洪男以及29歲陳男等4人返回尋仇，在樓下遇到林男以及31歲的謝姓男子。

▲慶生派對起口角揪輸贏，撂人折返尋仇互開8槍，警方事後追逃逸3人，並繳獲4槍6彈。（圖／記者邱中岳翻攝）

2派人馬狹路相逢，當街就爆發口角衝突，林突然掏出槍枝朝翁男等人射擊，洪、陳2名男子也掏槍反擊，造成林姓男子腿部中彈倒地，另外翁、黃2人則是手臂中彈，天道盟北海會會長吉董的連姓兒子則是胸口中槍。

林姓男子在中槍倒地後，將槍枝交給謝姓友人帶走，謝一路逃往新北市新莊區，並將槍枝丟在一處偏僻的小公園草叢堆內，另外持槍反擊的洪、陳2人則是持槍逃往新北市淡水區，被警方查出後又轉逃往新北市北投區，警方鎖定人躲藏在北市榮總醫院附近，並當場將人一舉逮捕。

警方共計查扣3把改造手槍、1把瓦斯槍，目前將持續追查槍枝來源。據悉，當天幫林女慶生的有各路人馬，由於北海會吉董的兒子遭槍擊，所以也引起江湖人士高度關注。