正妹生日趴變調！西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

記者邱中岳／台北報導

北市萬華西門町商圈14日凌晨3時許發生槍擊事件，警方事後發現有4名男子中彈送往醫院救治，其中1人為天道盟北海會「吉董」的兒子，當時他在槍戰現場，胸口被開槍打傷，由附近憲兵隊協助報警後送往醫院救治，而吉董在天道盟輩分極高，在天道盟盟主「鐵霸」入獄服刑期間，曾經暫代盟主職務。

警方調查，當天凌晨3時許，西門町街頭發生2派人馬互開8槍的激烈槍戰，導致雙方共4人中彈，送往醫院搶救後並無大礙，事後警方發現還有人逃離現場，15日凌晨陸續將人逮捕到案。

警方追查，23歲的林姓男子與22歲的翁姓男子，在22歲林女的生日派對上發生口角衝突，翁男先行離去，但雙方又在通訊軟體上嗆輸贏，翁男找來4人助陣返回現場尋仇，雙方在門口狹路相逢又爆發口角，竟掏槍互開8槍。

▲西門町兩派人馬當街互轟8槍，天道盟吉董兒子（紅圈）胸口遭槍擊，跑到憲兵隊求助。（圖／記者邱中岳翻攝）

其中林姓男子腿部中彈倒地，另外翁男以及連、黃等3人分別手臂、胸口中彈，由附近的憲兵隊協助報警，並由救護車送往醫院，其中連姓男子胸口中彈，所幸送醫搶救後並沒有生命危險。

胸口中彈的連姓男子被警方註記為天道盟北海會成員，並查出他是北海會「吉董」的兒子，據悉，連男中彈之後，第一時間有多台黑頭車停在醫院門口，許多盟內大老也都前往關心傷勢。

據了解，天道盟北海會主要活動在淡水、關渡、北投一帶，曾經在2021年被搗破24把長短槍枝，另外還有1200發子彈，當時被稱為「天道盟軍火庫」；北海會「吉董」在天道盟輩分極高，在天道盟盟主「鐵霸」入獄期間，就是由吉董代理盟主職務，目前他也是天道盟副盟主。