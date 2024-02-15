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快訊／陳俊翰逝世！王志安發出遲來的道歉信：我的歉意再無法抵達

▲王志安。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

▲央視前記者王志安。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

記者蔡紹堅／綜合報導

人權律師、中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰驚傳在春節期間離世，享年40歲。對此，曾在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上模仿陳俊翰，引起極大爭議的央視前記者王志安15日在社交媒體X（前稱：推特）上發出了沒來得及發出的「道歉信」，他表示，「驚聞陳律師去世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔和遺憾。」

王志安在X上提到，半個月前，他就起草了一份給陳律師的道歉信，當時覺得不甚滿意，讓一位朋友提意見並修改，但各種原因一直沒有修改定稿，「所以，這封原本應該發給陳律師的道歉信，直到今天也沒有發出。」

▼陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）

王志安指出，「驚聞陳律師去世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔和遺憾。這世界上有許多事情，意識到就必須要做，否則，時間會讓我們知道，很多事情一旦錯過，就是終身。」

王志安還說，「貼出這封道歉信，算是我誠摯告慰陳律師的歉意吧。」

以下為王志安道歉信全文：

陳俊翰律師您好

我是王志安，一名來自於中國大陸，現如今僑居於日本的新聞人。你我的人生本無交集，但最近的事件，卻將我們兩人裹挾進一場風暴，成為了輿論事件中的主角。我想，無論是你還是我，原本都未曾想到今天的這一局面。我很知道，這一事件給您帶來的冒犯和傷害，困擾和打擾。感同身受之間，我必須為你道歉。

事件發生後，我第一時間就讓台灣的助理想辦法聯繫您，但輾轉之間，只來聯繫到您的助理，我們很想通過他直接和您溝通，並當面道歉，但很遺憾，他拒絕了我們這個請求。他的意思是，我無需為您本人道歉，只需為台灣的全體身障人士道歉。

1月26日，我在節目裡對台灣全體身障人士做了道歉，但三天後的1月29日，我看到陳律師接受媒體採訪時，依然對我不諒解。我反躬諸己，深感自己前一次針對您和殘障人士的道歉還不夠誠懇，所以，今天特地給您寫一封信，專程為您做誠懇的道歉。

實話說，在1月11號之前，我並不知道陳律師的過往，因為海峽兩岸目前的狀態，雖然大家都講中文，但卻是各自守著一個信息孤島。我知道這是時代的藩籬，但我身為一名記者，卻不該因為這一點而卸責。如果我知道陳律師曾經為台灣社會人權所做的努力，我11號在凱道現場，包括後來錄製夜夜秀節目時，應該就不會用那種口吻來模仿殘障人士，對這一點，我誠懇認錯，再次向你道歉。

我本人一直支持殘障人士參與政治，我也認為，陳律師參選立法委員，彰顯了台灣身障群體在社會平權運動下，完全可以以一個普通人參與社會競爭，甚至包括可以決定台灣政治走向的立法委員的選舉。我過後的瞭解，您參與這場選舉，和您殘障的狀態無關，是您的經歷和資歷，足以擔任這一重要的職位。陳律師這次立委選舉沒有當選，但排名第16，未來依然有機會進入立法院，我相信，您的能力和背景，一定會為台灣社會的平權運動，贏得更多的法律空間。如果未來我有機會，我很希望能通過我的報導，讓更多的人瞭解你的努力以及取得的成就。

我深知道，道歉是一種相對廉價的認錯方式，因為道歉能看到一個人低頭，卻無法看到他的內心。言語再過懇切，也不一定能表達真正的歉意。更何況，傷害一旦造成，歉意未見得就能彌合傷口。我為我的言論給您以及台灣殘障群體造成的傷害，而深感自責。就在今天，我們決定，為台灣的罕見病基金會捐款100萬日元。錢雖然不多，也算是我誠懇道歉的佐證吧。

再次希望我的這封道歉信，能彌合您看到的傷口和冒犯，再次懇請您的諒解。

王志安

▼王志安在脫口秀節目上模仿陳俊翰，引起巨大爭議。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲▼王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

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