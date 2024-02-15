定義「中國公司」成難題　華爾街投行傷腦筋

▲紐約證交所。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社台北15日電

美媒華爾街日報報導，因中美監管機構相互衝突的要求越來越多下，華爾街投行面臨如何定義「中國公司」的難題，並迫使投行尋找中國以外的新業務。

華爾街日報報導，出現何為「中國公司」的難題源於中國證監會去年3月實施的境外上市備案新規，要求公司在上市前進行備案。如果一家公司一半以上的收入、利潤或資產在中國大陸，無論其總部在哪裡，中國證監會都希望看到相關備案。

中國證監會還要求主要在中國大陸展開營商活動的公司、高層管理人員在中國出生或主要居住在中國的公司提交備案。

若公司的中國身份不明確，中國證監會採取一種「實質重於形式」的做法，從而使「中國公司」這個定義可以有廣泛的解釋。

▼華爾街是美國最重要的金融中心。（圖／路透）



報導指出，快時尚巨頭Shein就因「中國公司」的定義模糊不清而受到影響，擱置了有望為華爾街投行帶來巨額費用收入的IPO。該零售商總部設在新加坡，在上一輪融資中估值約為660億美元。

Shein於2023年底向美國證券交易委員會（SEC）秘密提交了IPO申請，而在告知中國證監會的問題上出現反覆。Shein最終向中國監管機構提交了備案，但這加大了被美國政界人士施壓的風險。由於對該公司供應鏈的質疑，美國政界人士呼籲暫停IPO。

美國總統拜登（Joe Biden）去年簽署了一項行政令，為在限制美國私募股權和風投基金投資中國。美國的銀行和投資公司正面臨越來越大的壓力，他們被要求切斷或限制與中國的關係。

年利達律師事務所（Linklaters）專門從事與中國相關交易的公司業務合夥人徐宏（John Xu）說，如果這些投行中的任何一家在中國證監會那裡遇到麻煩，都可能會影響它們未來的業務。

Ashurst駐香港的資本市場律師Melody He說，一些有中國背景和海外業務的公司已探索出避免向中國證監會提交備案的方法。她說，這包括組建一個主要由外國人組成的新管理團隊。

報導指出，根據Dealogic的數據，過去10年，中國公司通過赴美IPO籌資超過770億美元。但近年來，這部分業務來源不斷減少，迫使華爾街投行尋找中國以外的新業務來源。