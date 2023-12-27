　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

▲美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中國在習近平上台前，對美國在中情報網大動作清剿。（圖／路透）

文／中央社

華爾街日報中文網今天報導，10年前美國中情局（CIA）在中國的線民情報網被圍剿，現在仍難以重建，使得美國對中國領導人習近平及其核心圈子針對台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

報導指出，美國政府從未公開承認在2010年至2012年間損失了中國線民。10年前，北京方面的反間諜人員有計劃地圍剿了一個為CIA工作的中國線民網絡，幾乎令美國在中國的情報網癱瘓。當時20多名向美國提供情報的人員被處決或監禁，其中包括一些中國高級官員。

一位前美國高級官員在談到此事時連說了三次「可怕」，並表示「我懷疑此後是否有了很大的恢復」。當時習近平正被重點培養接班，此事也使習後來高度重視安全和忠誠。

如今CIA等美國情報機構正加強針對中國的情報蒐集。

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）對華爾街日報表示，被列為最大安全威脅的中國，仍然是CIA的首要任務目標。

他說：「我們將中國問題作為全球優先事項來應對，在過去3年中，用於中國任務的預算資源增加了一倍多，我們還成立了中國任務中心（China Mission Center），作為CIA唯一的單一國家任務中心，負責協調工作。」

如今，雖然美國的偵察衛星密切監視著中國的軍事部署和現代化計劃，同時透過網路和竊聽工具蒐集大量的中國通訊資訊。但據對現任和前任美國官員的採訪，CIA仍難以重建人力情報蒐集能力。

報導引述官員表示，留下的情報缺口使得美國對習近平及其核心圈子就台灣等關鍵安全問題的秘密商議了解有限。

一位前美國高級情報官員說：「我們根本無法真正了解中國領導層的計劃和意圖。」

報導說，因為習近平政府採用了「歐威爾式監控」，使得在中國展開間諜行動難度極大；在中國招募及會見線民比以往任何時候都更加危險。中國政府無處不在的監控系統利用大數據分析，從各大城市數以百萬計的攝影機和大批監視者所蒐集的資訊中挖掘有用情報。

此外，中國也強化自身的線民情報網，經常利用領英（LinkedIn）等社群媒體網站接觸和招募前美國情報官員。被中國成功策反的人當中就有前CIA幹員馬洛瑞（Kevin Mallory），債台高築的他為換取錢財不惜出賣美國機密，後於2018年被定罪。

今年8月，美國司法部披露了兩名美國海軍士兵被捕的消息，他們被控向中國提供軍事情報。兩人都是出生於中國的美國入籍公民。

美國眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）說：「鑑於中國和其他一些國家對新技術的部署，我們得找到一種方法，以便增強自身能力，能夠在這些國家境內展開行動並獲取情報。」

雖然有困境，但美國情報官員們也表示，如今在中國展開間諜活動也有潛在的機會，因為對習近平專制領導的不滿情緒正與日俱增，而且中國經濟陷入困境。其中一位情報官員說，中國是個很難對付的目標，但並非不可對付的敵手。

ET快訊
ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、
15歲櫻花妹跳「魔性TikTok舞」　18秒短片近1800萬
快訊／上班注意！　國3「5車追撞」
啦啦隊女神放送「裙下風光」直擊！　球員男友停車場伸手
交換禮物以為抽到「戴森風扇」　拆開瞬間全場笑翻：創意100分
新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想
羅志祥「多人趴極樂7hrs」直擊！多女輪番上陣　內湖神秘樓通
快訊／國1「3車追撞」　全線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳名廚「酪梨吐司教父」逝世！創立知名早午餐店bills　享年54歲

埃及提議終戰、釋放所有人質　傳哈瑪斯等組織拒絕

搭機避免被傳染病毒！　美研究曝「訂位2技巧」降低風險

推特「未發紅利給員工」挨告　美國法官裁定違反合約

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

以色列戰略部長將會布林肯、蘇利文　商討加薩戰爭

降息希望更濃　美股走高近160點、台積電ADR漲1.26%

15歲櫻花妹跳「魔性TikTok舞」　18秒短片近1800萬觀看

土耳其國會外委會終於批准！　瑞典加入北約更進一步

胸口插刀！日25歲男「KTV刺殺1女」住處浴缸藏女屍　鄰居傻眼

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

海軍證實官兵為救人落海失蹤　妻子忍淚發聲：老公，回家吧

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

澳名廚「酪梨吐司教父」逝世！創立知名早午餐店bills　享年54歲

埃及提議終戰、釋放所有人質　傳哈瑪斯等組織拒絕

搭機避免被傳染病毒！　美研究曝「訂位2技巧」降低風險

推特「未發紅利給員工」挨告　美國法官裁定違反合約

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

以色列戰略部長將會布林肯、蘇利文　商討加薩戰爭

降息希望更濃　美股走高近160點、台積電ADR漲1.26%

15歲櫻花妹跳「魔性TikTok舞」　18秒短片近1800萬觀看

土耳其國會外委會終於批准！　瑞典加入北約更進一步

胸口插刀！日25歲男「KTV刺殺1女」住處浴缸藏女屍　鄰居傻眼

新一代「福斯Tiguan休旅」開賣！折合新台幣133萬　台灣再等等

ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、柯盈配19.2%

「新啦啦隊女神」拜神求正緣！1年後…陳波波爆熱戀小7歲球員謝亞軒

澳名廚「酪梨吐司教父」逝世！創立知名早午餐店bills　享年54歲

校園割喉案傳「另一位女同學」也被捅　網爆：我女友擋刀

埃及提議終戰、釋放所有人質　傳哈瑪斯等組織拒絕

他一晚周旋3女「換女友比換手機快」！　3男星夜生活超精彩

快訊／上班注意！　國3「5車追撞」

許允樂「1年前就開始談離婚」！7個月前慶結婚6週年…張兆志：我愛妳

陳零九恢單爆新女伴！「鄉民女神鄔又曦」同車陪玩　半球妹緊貼全被拍

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

國際熱門新聞

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

平安夜飛越台灣！聖誕老人駕雪橇最新畫面曝

辣媽遭老公開槍爆頭亡　8歲女兒全程目睹

美支持Apple Watch侵權裁定　

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

日快遞員要男童「叫媽媽來」理由超暖心

驚悚入侵　她在家竟遭2男破門性侵

日男「KTV殺1女」住處浴缸還藏1女屍

降息希望更濃　美股走高近160點

電車癡漢出沒！東京女性逾4成曾遭狼爪騷擾

他趁病妻癌末「劈腿女員工」　小三狠嗆正宮

土耳其國會外委會終批准　瑞典加入北約更進一步

CIA中國情報網遭剿10年難重建　美前高官連說3次「可怕」

女搭機「翹腳」放前座椅背　遭批態度噁心

更多熱門

相關新聞

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

日本一名女高中生，在TikTok上傳一段在教室跳舞的18秒影片瞬間爆紅，影片突破420萬次瀏覽，被人轉發到X後，又再吸引逾1300萬次瀏覽，短短影片相當魔性。

外資減少投入中國！專家：投資限制不容小覷

外資減少投入中國！專家：投資限制不容小覷

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

石斑魚輸中「特定人去了就開放」　陳駿季：中國把農產品當政治籌碼

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

違規郵包「非洲豬瘟」陽性率近1成　入境行李100%查驗

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

印度經濟學家拉加恩：應就中國對台灣行動有所準備

關鍵字：

華爾街CIA中國習近平

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

網爆「遭割喉國三生已走了？」　再曝另一受害者

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

盤點頭髮越來越少的「6個原因」

許允樂離婚協議曝光！ 「想到就哭」：10年來都期待小孩

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

更多

最夯影音

更多
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」
王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面