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埔里森林逐燈祭28日登場　鎮民不分老幼齊打造5大主題燈區

▲2023埔里森林逐燈祭將於28日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

▲2023埔里森林逐燈祭將於28日登場。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2023埔里森林逐燈祭」預定於月底28日登場，鎮公所規劃以地母廟旁哲學之路為起點，天旨宮中心路口為終點，路線全長1.5公里，用埔里的山、水、生態結合「山之城、水之鄉、花之都、藝之鎮、健之邑」5個埔里願景，設計出5大主題燈區，歡迎民眾在春節連假尾聲相揪，來走一趟不一樣的「哲學之旅」。

鎮公所16日舉辦活動記者會，從茭白筍葉包圍的「美人˙光之徑」揭開序幕，蜿蜒的燈籠海上吊掛著鎮上小朋友用心繪製的燈籠，在空中與水中形成夢幻的「光影泡泡」，並以埔里花卉及竹材編織的「幸福之門」，民眾可以在此敲響祈福的竹節風鈴，還有由超過150位鎮民共同創作的「螢光森林派對」，在黑暗中閃耀繽紛的光芒；「籃城記憶」則由埔里長照站的長輩創作，全鎮不分老幼共同打造出專屬埔里的森林燈會。

▲2023埔里森林逐燈祭將於28日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮公所指出，除了5大主題燈區，沿途的通道和互動區裝飾也都極具巧思，如埔里吉祥物「噗哩迎賓道」，以及元利儀器授權展出的2022Taiwan顯微攝影競賽得獎作品；今年還特別邀請姐妹市─日本鹿兒島縣出水市的中、小學生繪製燈籠，慶祝締結5週年，也接收來自遠方的溫暖祝福；並特別設計可愛松果造型的「造型竹編提燈」，供參觀民眾借用。

▲2023埔里森林逐燈祭將於28日登場。（圖／埔里鎮公所提供）

鎮長廖志城表示，哲學之路環境清幽、步道平緩，適合全家大小散步運動，且這次森林逐燈祭有許多展品都是由鎮民製作的，有眾人的參與才能成就每一年精彩活動，也希望藉此凝聚地方情感，成為鎮民每年必去的固定行程。

2023埔里森林逐燈祭活動資訊：
燈展時間：2023.1.28-2.5，每日17:30–22:00
燈展地點：哲學之路（地母廟至天旨宮叉路口）
開幕式時間：2023.1.28，17:30-18:10
開幕式地點：地母廟第七停車場
接駁車時間：
每日18:00~22:00（滿員發車，最後上車時間21:50）
接駁車位置：活動出口（天旨宮中心路口）

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