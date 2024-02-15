消弭瘦肉精疑慮！擴大採檢706件零檢出　陳建仁：國產豬肉衛生安全

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市政府日前在過年前抽驗台糖國產梅花肉片，檢出西布特羅，引發各界關注。為此，衛福部、農業部人員在過年期間積極應處，截至2月11日累積706件擴大檢驗樣品中，都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無污染風險。行政院長陳建仁15日在院會中表示，目前各項檢驗結果都確實證實國產豬肉衛生、安全，政府會為民眾把關食的安全，請民眾持續選購國產優質的豬肉。

發言人林子倫轉述，院長陳建仁在院會中指出，針對近期台中市政府抽驗台糖梅花肉片檢出西布特羅事件，除了該市單一樣品驗出西布特羅之外，相關部會自2月2日啟動溯源檢驗後，截至2月11日累積706件擴大檢驗樣品中，都未檢出乙型受體素，確認國內豬肉供應鏈無污染風險。

陳建仁特別感謝在年假期間加班取樣及檢驗人員的辛勞付出，並強調政府會持續加強邊境上市前、上市後的監測與檢驗，確保國內豬肉品質與供應鏈的安全。

陳建仁指出，雖然本案研判屬於單一檢體問題而非系統性事件，為了讓民眾安心，政府以審慎的態度應處，請衛福部、農業部及相關學者專家盤點肉品檢驗及各採集操作階段可能的污染風險，進行微量輸入西部特羅流向調查等，釐清事件真相即發生原因，並避免再次發生。

最後，陳建仁表示，目前各項檢驗結果都確實證實國產豬肉衛生、安全，政府會持續強化豬肉產品上市前管理，針對上市後乙型受體素抽驗也將從每年2000件提升至4000件，持續為民眾把關食的安全，請民眾持續選購國產優質的豬肉。