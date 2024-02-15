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陸呼吸道疫情趨緩！機場自願採檢明起取消　免費快篩發放延至3月底

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸去年底爆發多重呼吸道疫情，為嚴加戒備，國內從11月26日起於4處國際機場（台北、桃園、台中及高雄），實施從中國、香港及澳門地區入境之有症狀（類流感）旅客自願採檢，疾病管制署今（15）日表示，監測近3個月沒有偵測到新興、異常病原體，明起取消該措施。然而鄰近亞太、東南亞地區新冠陽性率仍處高點，機場港埠免費提供快篩措施將延長執行至3月底。

疾病管制署副署長羅一鈞今（15）日表示，依據中國衛生部門發布資料顯示，中國南、北方類流感就診率於今（2024）年1月初達高峰後已連續四周下降，流感以外之呼吸道病原體則呈低度流行，因此，原本為加強監測中國呼吸道疾病疫情，自去（2023）年11月26日起啟動「定點監測、鼓勵採檢」措施，評估已完成階段性任務，自2月16日起取消該項措施。

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疾管署說明，自去年11月26日啟動之該措施，是針對我國4處國際機場（台北、桃園、台中及高雄），從中國、香港及澳門地區入境之有症狀（類流感）旅客，可主動洽機場檢疫人員評估「自願性配合」採集鼻咽檢體；截至今年2月13日止共採檢586人，檢體檢出以流感病毒（64%）、新冠病毒（18%）為主，均無偵測出中國新興或異常病原體。疾管署感謝眾多旅客配合此一監測措施，明起正式解除，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

另，雖目前中國COVID-19疫情處低點，惟亞太及東南亞地區近期COVID-19陽性率處高點，鄰近國家如日本病例數持續上升，因此今年原本自1月3日起於桃園國際機場、1月17日起於高雄國際機場及金門小三通港埠、2月1日起於馬祖小三通港埠，免費提供COVID-19家用快篩試劑予入（出）境旅客自由領取之措施，將延長執行至3月31日為止。截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次，顯示民眾接受度高。

疾管署提醒，國際間呼吸道傳染病疫情仍處流行，國人旅途中應留意自身健康狀況，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場、港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有類流感等症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史等供醫師評估及診斷，除保護自己，亦保護同住親友健康安全。

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