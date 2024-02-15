赴陸旅行團停招衝擊兩岸交流　邱太三：球在對岸

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

交通部觀光署在過年前突然宣布，由於中國大陸迄今未就陸客團來台進行安排，即起停止招攬前往中國大陸的旅行團。對此，陸委會主委邱太三15日出席行政院新春團拜時受訪表示，「整個球是在對岸」，基本上要一個平等互惠，也對自己國內業者有一個交代，「政府都只鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？這都是要同樣來做對等考量」。

針對赴大陸旅遊團停招，兩岸恢復觀光交流遙遙無期？邱太三說，「基本上，整個球是在對岸」，因為台灣在去年8月23日就已經宣佈，能夠生效的時間點就是他們能開放陸客到台灣旅遊。

「我想這基本上是一個平等互惠，也對自己國內的業者有一個交代。」邱太三說，不然只有台灣的人出去，國內業者恐怕也會向政府抱怨，政府都只鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？這都是要同樣來做對等考量。

外傳之前針對要開放的部分，總統蔡英文有不開心，是否觀光署沒有先跟陸委會知會？邱太三說，基本上，8月23日各相關單位在跟國安會的會議都已經做了基本定調，「我們當然期待對岸能有比較善意的回應」。

邱太三說，很可惜的是，1個月後各項的準備都差不多了，是以當時對岸在2019年控制到台灣來的人數為基準，如果能善意對應，會將人數再做調整考量。

邱太三強調，所有的調整，包括時間包括人數，基本上都是要由交通部跟觀光署做好評估後，報國安會做最後的確認，所以基本上各項的考量都還在評估中。