陸委會提醒赴港澳民眾　多利用「國人赴港澳動態登錄系統」

▲香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

春節連續假期拉開序幕，陸委會7日指出，民眾前往或過境香港、澳門可多利用「國人赴港澳動態登錄系統」，並提醒勿攜帶港澳法律禁止物品，譬如括瓦斯噴霧器、電擊棒等，返台時則切勿攜帶含肉類產品、違規攜入動植物產品入境。

針對前往或過境香港、澳門的民眾，陸委會表示，台灣與港澳對於入出境可以攜帶的物品項目有不同的法令規定，提醒勿攜帶港澳法律禁止物品，譬如伸縮警棍、手指虎、彈簧刀、梳子刀及煙草製品等，以免觸法致延誤行程。

此外，陸委會指出，考量港澳情勢變化及因應當地法令規定與執法趨勢，籲請民眾赴港澳前，先行至陸委會官網「國人赴港澳動態登錄系統」登錄；在官網也並設置「陸港澳緊急服務資訊與旅遊警示專區」，提供「前往或過境港澳注意事項」等相關資訊，民眾要審慎評估前往或過境港澳行程。

如若民眾在港澳期間遇急難事件，陸委會表示，可撥打香港辦事處24小時緊急聯絡電話（852-6143-9012）或澳門辦事處24小時緊急聯絡電話（853-6687-2557）尋求協助。

由於近期有國人赴海外旅遊返台時，因攜帶豬肉製品違反動植物檢疫相關規定而遭罰，陸委會提醒民眾多加註意，切勿攜帶含肉類產品、違規動植物產品入境。