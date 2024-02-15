普丁首度公開表態「挺拜登連任」！　被指暗助川普

▲ 普丁稱比起川普，拜登當選對俄羅斯較為有利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯被控干預2016年美國大選，暗助前任總統川普勝選，但俄國總統普丁近日首度對11月將登場的美國大選公開表態，稱他更樂見現任總統拜登連任。日媒分析，這番言論可能從旁為川普提供助力。

根據《路透》，14日播出的俄羅斯國家電視台訪問中，當主持人扎魯賓（Pavel Zarubin）問及民主黨的拜登和共和黨的川普「誰對我們更有利」，普丁毫不猶豫地回答，「拜登。他是個較有經驗、較可預測的人，一個老派的政治家」，不過微微一笑後補充，「但我們會與美國人民信任的任何一位美國總統合作。」

這是普丁首度就今年將舉行的美國大選公開發表評論，但在美國政治高度不穩定及美俄關係處於60多年來最低點之際，普丁的表態可能被指製造不合。

日媒《朝日新聞》分析，今年美國大選料將上演川拜對決，普丁的發言可能被視為介選，實屬罕見，有可能是為了向美國民眾傳達俄國認為「拜登更好對付」的形象，從旁為川普推波助瀾。

儘管普丁稱干預選舉是不對的，仍公然對2位候選人發表意見，甚至談論關於拜登精神健康的敏感問題，「我在瑞士會晤拜登，那是3年前了，當時人們就說他不能勝任（總統），但我沒看到那種狀況」，還提及拜登去年6月走下直升機時，頭部撞到門框的尷尬事件，為拜登辯護，「誰沒有撞到頭過？」

至於川普，普丁則稱他被稱為「非體制的政治家，對於美國該如何發展與盟國關係有自己的想法。」