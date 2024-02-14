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陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心

▲▼陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心。（圖／冼夫人傳奇）

▲陸劇《冼夫人傳奇》在台上映，目前正在熱播當中。（圖／《廣東衛視》提供）

大陸中心／綜合報導

去年2023年元月一日，親民黨主席宋楚瑜曾親自前往廣東省茂名市，祭拜中國歷史上有巾幗英雄第一人「嶺南聖母冼夫人」，並在故里及墓園祭祀。巧合的是，今年2024年元月份中國大型歷史古裝電視劇「冼夫人傳奇」正式在台灣的電視台頻道上播出，並且受到熱烈迴響！

一位中國歷史上的女性，為什麼史記會給予她高度評價？宋楚瑜主席表示，愛民如子的冼夫人不只是深知避戰的好領袖，更是民族融合的好使者。由於大型歷史劇「冼夫人傳奇」在寶島台灣播出，也開始讓台灣觀眾及歷史學者開始關注到，中國歷史上的這位俚族女性領袖一生中是如何面對梁、陳、隋等三個朝代的治理。

▲▼陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心。（圖／冼夫人傳奇）

▲▼劇中完美還原了冼夫人的為政理念。（圖／《廣東衛視》提供）

▲▼陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心。（圖／冼夫人傳奇）

正如同電視劇中引述史記描述，冼夫人為政理念是「我事三代主，唯用一好心」，保護族人的生命財產，就是她唯用一好心的歷史使命，雖然冼夫人的歷史故事在台灣知道的人不多，但是熟知中國古代歷史的宋楚瑜主席，卻對冼夫人的為政事蹟感到敬佩，所以在2023年疫情期間默默走訪太夫人的故里，也到墓碑前上香參拜，同時敲響娘娘廟的「拜鐘」，為兩岸百姓祈福。宋楚瑜並且留下了「兩岸止爭，唯用好心」八個字的墨寶，留在冼夫人的故里給大家深思。

▲▼陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心。（圖／冼夫人傳奇）

▲▼宋楚瑜到冼夫人的故里、墓園祭祀，留下了「兩岸止爭，唯用好心」的墨寶。（圖／《廣東衛視》提供）

▲▼陸劇《冼夫人傳奇》在台熱播！宋楚瑜：兩岸止爭唯用好心。（圖／冼夫人傳奇）

古裝電視劇「冼夫人傳奇」目前正在台灣的緯來電視台及台灣OTT線上影視上架熱播中，飾演冼夫人角色是香港著名女演員葉璇、總導演陳健，至於全劇的編劇則是台灣著名的編導朱榆林。

對於他的影視劇作品，朱瑜林表示，他完全根據唐史、隋史和資治通鑒為本，再將一位女性領袖愛護子民的母愛為體，「本和體」就是中國人所說的血濃於水，這更是兩岸劇組合作陳述歷史的共同心聲。

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