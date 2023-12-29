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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚侯友宜兩岸路線與親民黨一致　宋楚瑜喊話：我今天給你最大祝福

▲▼侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

親民黨主席宋楚瑜今(29)日首次與國民黨總統候選人侯友宜同框，並為藍營立委候選人李彥秀站台。宋也在活動現場直接大讚侯友宜執行力很好、兩岸路線也跟親民黨想法一樣，台灣需要跨黨派合作，相互之間不需要對立及誤解，轉頭就對著侯友宜喊，「市長，加油，宋楚瑜今天給你最大的祝福」。

宋楚瑜今年未投入總統大選，而是推親民黨不分區立委名單。今天上午9點半宋前往台北市南港區南興公園造勢，替李彥秀輔選。他提到，他跟李彥秀是兩代三代的交情，李彥秀的父親李金璋當年跟他結緣，也幫他站過台；李的老公侯冠群也跟他是多年的好友。

宋楚瑜說，台灣是一個有人情味的地方，大家要相親相愛。他強調他對於台北市有深厚的感情，從小學龍安國小，我們的士林初中、成淵高中、政大，他的ABC是在士林初中學的，學到可以替國家領導人做翻譯。 「I was made in Taiwan! I was made in Taipei!我是台北造就的、我是臺灣造就的！」。

▲▼侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

接著他向侯友宜說，家裡已經有四代住在新北市林口，他的母親跟他們一起住在林口，兒女也出生在林口，他的孫輩也出生在林口的長庚醫院，因此他今天跟侯友宜站在一起，就是代表台灣不分族群，大家都是一家人，大家要相親相愛。

看到今天有大陣仗的媒體，宋楚瑜說，「哇好久以來我沒有看到這麼多媒體。怎麼突然對我特別關愛？不是關愛我，是關愛台灣未來的發展，你說對不對？」，他說，台灣人要繼續活得有尊嚴、有價值，不要打仗對不對啊？要和平對不對？要兩岸真正好好的交流好不好？

對於為什麼今天會合體侯友宜，宋楚瑜說，侯是他在新北市的父母官欸，他非常認真，他給侯的建議，侯也都有聽進去都有去做。讓他看到「人民的小事，就是政府的大事」，包括以前石碇高中要出國比賽，但由於籌不到經費、沒有機票飛出國，侯友宜聽聞馬上協助；另外，宋也曾建議侯要整頓林口要到八里的105號的道路，他一建議，侯友宜也馬上處理，「他用事實證明，他對這個問題的重視」。

▲▼侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會，親民黨主席宋楚瑜現身力挺，表態支持侯友宜李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

宋楚瑜也說，侯友宜的兩岸政策3個D非常言簡，包括deterrence、dialogue、de-escalation侯友宜用最簡單的話，3個最簡單的英文字，來表達他們共同對臺灣安全的一個關心。

接著宋楚瑜說，親民黨最近提出三個呼籲，第一、跨黨派的對話召開國是會議，來形成臺灣的共識，第二、兩岸要重新恢復海基會、海協會能夠在金門和廈門輪流進行實質上的交流和談話，把現在的貿易坐下來好好談，第三、希望把台灣海峽變成和平的一個地區，歡迎所有的民航機和民用的這些輪船可以在那邊自由無礙通行，但是兩岸都不需要超過那個中線。

「我們提出3點，如果你同意我這3點，我就給你最大的祝福」宋楚瑜說，在國會，大家一起共同努力，形成一個在國會的多數，希望大家真正能夠肩並肩、手牽手，來共同地來為大家一起來創造再一次的台灣奇蹟。

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