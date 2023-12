讚侯友宜兩岸路線與親民黨一致　宋楚瑜喊話：我今天給你最大祝福

▲侯友宜力挺優質立委港湖區李彥秀重返國會戶外記者會,親民黨主席宋楚瑜現身力挺,表態支持侯友宜李彥秀。(圖/記者湯興漢攝)

記者崔至雲/台北報導

親民黨主席宋楚瑜今(29)日首次與國民黨總統候選人侯友宜同框,並為藍營立委候選人李彥秀站台。宋也在活動現場直接大讚侯友宜執行力很好、兩岸路線也跟親民黨想法一樣,台灣需要跨黨派合作,相互之間不需要對立及誤解,轉頭就對著侯友宜喊,「市長,加油,宋楚瑜今天給你最大的祝福」。

宋楚瑜今年未投入總統大選,而是推親民黨不分區立委名單。今天上午9點半宋前往台北市南港區南興公園造勢,替李彥秀輔選。他提到,他跟李彥秀是兩代三代的交情,李彥秀的父親李金璋當年跟他結緣,也幫他站過台;李的老公侯冠群也跟他是多年的好友。



宋楚瑜說,台灣是一個有人情味的地方,大家要相親相愛。他強調他對於台北市有深厚的感情,從小學龍安國小,我們的士林初中、成淵高中、政大,他的ABC是在士林初中學的,學到可以替國家領導人做翻譯。 「I was made in Taiwan! I was made in Taipei!我是台北造就的、我是臺灣造就的!」。

接著他向侯友宜說,家裡已經有四代住在新北市林口,他的母親跟他們一起住在林口,兒女也出生在林口,他的孫輩也出生在林口的長庚醫院,因此他今天跟侯友宜站在一起,就是代表台灣不分族群,大家都是一家人,大家要相親相愛。

看到今天有大陣仗的媒體,宋楚瑜說,「哇好久以來我沒有看到這麼多媒體。怎麼突然對我特別關愛?不是關愛我,是關愛台灣未來的發展,你說對不對?」,他說,台灣人要繼續活得有尊嚴、有價值,不要打仗對不對啊?要和平對不對?要兩岸真正好好的交流好不好?



對於為什麼今天會合體侯友宜,宋楚瑜說,侯是他在新北市的父母官欸,他非常認真,他給侯的建議,侯也都有聽進去都有去做。讓他看到「人民的小事,就是政府的大事」,包括以前石碇高中要出國比賽,但由於籌不到經費、沒有機票飛出國,侯友宜聽聞馬上協助;另外,宋也曾建議侯要整頓林口要到八里的105號的道路,他一建議,侯友宜也馬上處理,「他用事實證明,他對這個問題的重視」。





宋楚瑜也說,侯友宜的兩岸政策3個D非常言簡,包括deterrence、dialogue、de-escalation侯友宜用最簡單的話,3個最簡單的英文字,來表達他們共同對臺灣安全的一個關心。



接著宋楚瑜說,親民黨最近提出三個呼籲,第一、跨黨派的對話召開國是會議,來形成臺灣的共識,第二、兩岸要重新恢復海基會、海協會能夠在金門和廈門輪流進行實質上的交流和談話,把現在的貿易坐下來好好談,第三、希望把台灣海峽變成和平的一個地區,歡迎所有的民航機和民用的這些輪船可以在那邊自由無礙通行,但是兩岸都不需要超過那個中線。



「我們提出3點,如果你同意我這3點,我就給你最大的祝福」宋楚瑜說,在國會,大家一起共同努力,形成一個在國會的多數,希望大家真正能夠肩並肩、手牽手,來共同地來為大家一起來創造再一次的台灣奇蹟。