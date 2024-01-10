跨海金門輔選！宋楚瑜談兩岸對話：從不涉「政治協商」的議題切入

▲親民黨主席宋楚瑜為陳玉珍競選立委連任加油打氣。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

大選前3天，親民黨主席宋楚瑜特地抽空前來金門跨海輔選，幫金門縣立委候選人陳玉珍爭取連任加油打氣，另外，也積極爭取政黨票，表示親民黨對於兩岸問題的關心與重視，認為兩岸可從不涉及「政治性協商」的議題切入，而重啟對話的地點，可選在金門和廈門輪流進行。

宋楚瑜提到，此行來到金門，特地選在有廈門作為背景的場地，就是要告訴大家，兩岸問題對於台澎金馬的生存發展至關重要，大家避不掉也躲不開。而親民黨兩週前曾公開提出「建構兩岸和平穩定關係的三個呼籲」，其中第三點，就是呼籲兩岸應「擱置爭議、追求雙贏」，共同建構具有建設性的對話機制。

宋楚瑜認為，兩岸可從不涉及「政治性協商」的議題切入，而重啟對話的地點可選在金門和廈門輪流進行。像是金門鄉親最關心的大陸客來金門觀光旅遊的問題，金門高粱酒能夠持續銷往大陸的問題，台灣農漁民關心的農漁產品銷往大陸的問題、兩岸觀光旅遊恢復開放以及兩岸貿易壁壘調查……等。當對話機制逐步建立起來後，金門鄉親最期盼的金廈大橋，就會水到渠成的建起來。

宋楚瑜也不忘稱讚金門的現任立委陳玉珍，認為陳玉珍在國會裡的表現，讓他這位老師傅也是印象深刻，尤其是陳玉珍過去的發言當中，讓台灣鄉親聽到金門的聲音，表達出金門對兩岸和平的渴望，讓人覺得她是一位稱職的金門立委。

此外，宋楚瑜還秀出多張過往的老照片，提到他第一次踏上金門土地是陪著經國先生前來訪視，還有當年金門缺水時，宋楚瑜與金門官員協調送水事宜的照片等。

陳玉珍則表示，感謝宋楚瑜主席在選前3天還特別撥冗來到金門給她支持與鼓勵。主席掃街的腳程相當快，證明主席的體力還很好，替主席感到開心。

陳玉珍也強調，宋主席2000年總統大選在金門拿下82%的歷史高得票率，因此相當感恩金門鄉親的支持；對於宋主席親民愛民的從政精神是她要學習的，未來她也會更接地氣、更努力地來為民服務。