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社會 社會焦點 保障人權

初三西門町格鬥片！醉漢人海中挑釁「惹錯人」　慘遭海陸猛男KO

記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市萬華區西門町年節期間擠滿人潮，大年初三12日晚間卻有1名醉漢鬧事，作勢毆打路過的23歲汪姓男子，未料對方是1名所屬海軍陸戰隊的現役軍人，隨即遭到壓制，並被警方帶回，所幸未釀成他人受傷。

▲▼ 初三西門町醉漢鬧事，遭海軍陸戰隊軍人壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲初三西門町也醉漢鬧事，遭海軍陸戰隊的現役軍人壓制。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

從畫面中可以看見，位於西門町著名景點「彩虹地景」前，路上擠滿了過馬路的民眾，人行道上卻突然有2人發生扭打，拉扯了一番後，其中1人更當場將對方壓制在斑馬線上，隨即引來旁人圍觀。

警方表示，本案發生在12日晚間6時50分，獲報捷運西門站6號出口發生鬥毆案件，警員到場詢問目擊民眾，並調閱監視器畫面佐證後，確認是酒醉的許姓男子作勢揮拳欲攻擊路過的汪男，汪男為了制止，才會反擊壓制，一旁民眾也錄下許男被到場的警方壓制時，仍不斷嘶吼，情緒相當失控。

▲▼ 初三西門町醉漢鬧事，遭海軍陸戰隊軍人壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲醉漢在斑馬線上遭到壓制。

警方後續將許男帶回派出所進行管束，並通知家屬領回，才結束了這場初三深夜的鬧劇，萬華分局呼籲民眾理性飲酒，避免酒後失控造成他人困擾，並提醒民眾在外遇有爭執應循正當管道處置，警方必將嚴加查緝一切暴力行為。

▲▼ 初三西門町醉漢鬧事，遭海軍陸戰隊軍人壓制。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方到場接手壓制上銬，將醉漢帶回派出所，通知家屬領回。

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