最高海拔福壽山「千櫻園」夢幻花開　「牽姻緣」浪漫情人節開園

▲福壽山農場內的千櫻園今天浪漫開園，園方透露，每年2月中旬由粉色系的昭和櫻、富士櫻率先綻放。（圖／福壽山農場提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

今天是2月14日情人節，位在高海拔、榮獲第一屆期台灣觀光亮點人氣獎的福壽山農場千櫻園，今天浪漫開園。農場表示，今年受到暖冬影響，部分櫻花提早綻放，千櫻園開園即可欣賞到粉紅色系櫻花滿開的浪漫氣氛。

福壽山農場指出，從民國94年起，配合國土復育政策執行，就在農場規劃栽種不同品種之櫻花，每年2月中旬由粉色系的昭和櫻、富士櫻率先綻放，3月中旬則是白色系的吉野櫻、大島櫻接力盛開，賞櫻花期可持續至3月下旬。

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▲千櫻園諧音「牽姻緣」，在情人節當天開園更顯浪漫氛圍。（圖／福壽山農場提供）



福壽山農場說明，千櫻園會特地訂於2月14日開園，除了配合高山的櫻花花期，另外就是千櫻園諧音「牽姻緣」，在情人節當天開園更顯浪漫氛圍，今年更因榮獲臺灣觀光亮點人氣獎，特別製作祈願「櫻緣卡」，在簽櫻園內的織女廣場設置祈願牆，讓來到千櫻園的遊客都能心心相連。

農場提醒，目前千櫻園粉色系櫻花已經入觀賞期，預估最大盛開花期會在2月20~29日，避開春節出遊熱潮，大家可以輕輕鬆鬆到高山賞櫻，盡情享受千櫻園的浪漫氣氛。