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社會 社會焦點 保障人權

甜美護專生衝台中見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

▲陳女失聯4天，母親心急如焚，報警處理。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

高雄1名長相甜美的21歲陳姓女護專生，大年初一（10日）獨自離開住處，北上台中與網友23歲黃姓男子相約見面，2人在台中到處遊玩，一連玩了4天，期間陳母欲聯繫陳女均未獲回應，陳母心急如焚，擔心女兒出意外，遂報警求助。警方循線掌握黃男身分，今（14）日透過黃男父母聯絡黃男，得知黃、陳已經回到黃的高雄住處，目前高雄警方已通知2人到案了解案情，陳母也已在派出所等待愛女歸來。

台中市大甲警分局指出，大甲警分局派出所12日接獲高雄市警局轉報的緊急協尋案件，報案人聶女（陳女母親）稱女兒陳女在大年初一上午7時30分從住處離開，原預計當晚8時就會回家，但家人苦等2小時卻等不到人，因陳女患有痼疾，須按時服藥，陳母擔憂女兒安危，遂請求警方協尋。

警方根據手機定位，發現陳女先是出現在台中高鐵站，最後定位在台中市后里區，台中警方立即成立專案小組，派員逐一清查附近旅宿業及便利商店，並陪同聶女至定位甲后路沿線搜尋及后里火車站調閱車站內等處監視器，但皆未發現失蹤的陳女。

警方同時透過陳女網路社群資訊，聯繫陳女在台中的所有好友，最後鎖定近期1名互動頻繁的黃姓男子，隨即展開調查。

據了解，陳女與黃男年前在交友軟體認識，2人熟悉後互加臉書，並相約在大年初一見面。

▲▼ 。（圖／截取自臉書）

陳女與黃男年前在交友軟體認識，2人熟悉後互加臉書，並相約在大年初一見面。（圖／截取自臉書）

台中警方今日上午前往黃男后里區住處查訪，發現黃男不在家，詢問黃男父母均稱未見過陳女，員警請黃男父母聯繫黃男，通話後由警方進行談話，年紀尚輕的黃男，一聽到警方來電嚇了一跳，便承認這幾天陳女確實跟他在一起，但2人已於今早返回他位於高雄市新興區的住處。

台中警方獲悉情形，立即通知轄區高雄市警局三民第二分局鼎山派出所，由該所派員前往黃男高雄住處，將黃、陳2人帶回派出所，而聶女也已在派出所等待，懸了4天的心，終於可以放下。

警方體醒民眾，如果遇到需要幫助的事情，可以撥打110尋求警察的協助，警察會盡最大的努力來服務民眾。

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