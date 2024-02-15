高中弟藏「中獎10萬刮刮樂」沒說！他怒喊自私　在全家人面前爆料

▲弟弟刮中10萬元，沒有告知家人。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

農曆新年除了出遊走春，許多人也會購買彩券試手氣，有網友表示，讀高中的弟弟今年很反常，主動幫大家買飲料，也不收紅包錢，去弟弟房間翻到中獎10萬元的刮刮樂，認為弟弟很不講義氣，中獎也不分享，晚上全家人聚在一起玩撲克牌時，他突然爆出口「弟弟刮刮樂中10萬元」，全場瞬間安靜。

原PO在論壇Zuvio發文，「我弟偷藏10萬塊的刮刮樂」，過年期間發現弟弟行為很奇怪，主動買飲料或是吃的請大家，也不跟長輩拿紅包錢，某天意外在弟弟房間裡，發現一張中獎10萬元的刮刮樂藏在數學評量裡，「自己刮到10萬不講也太靠北了吧」。

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當天晚上全家人聚在一起玩撲克牌，弟弟輸了3千多元哀號，一臉快哭的樣子，他受不了脫口喊「你刮到10萬塊了」，全場瞬間安靜，弟弟傻眼嗆他亂翻東西，「我就老實告訴他了，真的沒想到我們家的人也有自私的，也才高中而已，就會幹出這種事」。

貼文一出，網友認為弟弟沒有錯，原PO太白目，「不是阿....這10萬元是他刮中的，本來就是他的財產，難不成他還要拿出來跟你們對分？」「傻眼，明明自己有問題還出來討拍，亂翻別人東西還能這麼理直氣壯也是個奇葩」、「看不慣弟弟有10萬？」「是不是眼紅」、「整篇文章看完就是兩個字：嫉妒」。