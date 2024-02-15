　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

護專清純女玩「脫單神器」戀上男大生　失蹤4天全待在「2地點」

記者游瓊華／台中報導

高雄一名21歲陳姓女護專生玩有「脫單神器」之稱的交友軟體Omi，認識同在平台上的黃姓男大生，大年初一陳女疑似為愛離家到台中找黃男，媽媽心急如焚在網路上貼出尋人啟事，還驚動台中、高雄警方聯手協尋，所幸最後在高雄找到平安無事的陳女。但據悉，黃男跟陳女兩人整整四天都待在后里以及高雄住處，並沒有四處遊玩。

▲女護專生。（圖／翻攝臉書）

▲女護專生玩「脫單神器」戀上男大生，過年失蹤4天都待在「2地點」。（圖／翻攝臉書）

▲▼過年找不到人！甜美護專生失聯4天衝台中約會，慘跟媽媽警局團圓。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲甜美護專生失聯4天衝台中約會，最後跟媽媽警局團圓。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查，黃女跟陳男才在交友軟體上認識短短兩、三周，陳女在大年初一晚間先跳上台鐵北上到台中，之後又在新烏日高鐵站走到台鐵轉乘區，搭台鐵區間車到后里火車站，兩人在黃男后里家中一待就是兩天，之後又一起搭台鐵南下到黃男高雄住處，之後同樣都無移動至其他地方。

台中警方根據手機定位、調閱路口監視器，並啟動科技調查，最後鎖定與陳女互動猶如男女朋友的黃男，並在14日上午前往黃男后里區住處查訪，發現黃男不在家，黃男父母向警方供稱都未見過陳女，最後員警透過黃男父母聯繫黃男，黃男一聽到警方來電嚇了一跳，坦言承認這幾天陳女跟他在一起，也提到兩人已回到高雄市新興區的住處。

高雄警方隨後也前往黃男住處將陳女帶回，陳女強調自己沒有被控制或脅迫，最後在員警陪同下回到警局，也在警局見到媽媽，兩人順利團圓。

ET快訊
快訊／台南公園女嬰　相驗結果出爐
快訊／大洗牌！　日本痛失全球第3大經濟體寶座
晚安小雞「大鬧柬埔寨」　背後4主角曝光！
中國官媒出手了！　梅西遭「全面封殺」
快訊／英國The Body Shop宣布破產　台灣總代理急聲
台南警喊價約砲報案少女　下場曝
護專正妹玩「脫單神器」失蹤　4天全待「2地點」
陸漁船被追翻覆2死　陸委會：支持嚴正執法，保護民眾權益
台中辣女警打靶照PO抖音慘了！　網全歪樓「濾鏡太母湯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

騎士翻落水溝斷頸溺斃！車主停彎道挨告過失致死　判無罪原因曝

新北女走斑馬線闖紅燈遭撞飛　搶救1hr身亡！駕駛被起訴

2女挑戰「南三段」高山症發作　空勤直升機吊掛送醫

持鐵鋸破壞廟宇門拴...他大年初五偷香油錢　虎尾警衝現場壓制

西門町駁火4把槍曝光！3改造手槍+1瓦斯槍　警用PPQ也在列

學校準備開學要到銀行兌換61萬新鈔　潮州警提供護鈔服務

護專清純女玩「脫單神器」戀上男大生　失蹤4天全待在「2地點」

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

騎士翻落水溝斷頸溺斃！車主停彎道挨告過失致死　判無罪原因曝

新北女走斑馬線闖紅燈遭撞飛　搶救1hr身亡！駕駛被起訴

2女挑戰「南三段」高山症發作　空勤直升機吊掛送醫

持鐵鋸破壞廟宇門拴...他大年初五偷香油錢　虎尾警衝現場壓制

西門町駁火4把槍曝光！3改造手槍+1瓦斯槍　警用PPQ也在列

學校準備開學要到銀行兌換61萬新鈔　潮州警提供護鈔服務

護專清純女玩「脫單神器」戀上男大生　失蹤4天全待在「2地點」

行政院通過《海保法》！主管機關有五大權限　可劃設海洋庇護區

新年新目標！雲林縣府2024新春團拜　啟動國際友誼年

快訊／開工火警！高雄電纜工廠濃煙狂竄吞沒整條路　消防搶救中

陳禹勳披龍袍「鄉長變龍五」　開訓高喊：愛拚才會贏」！

兩度約砲高中女　女大生遭求償200萬！法官判免賠理由曝

被旅行社丟包國外怎麼辦？她呼籲「留收據自保」：別簽切結書

NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

快訊／台南公園女嬰相驗結果曝　無外力傷痕...檢追查是否遭活埋

部落「放歌」力挺！邱軍瘦身收操備戰新專輯

社會熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

3嫌電擊棒強押1男　警開12槍救人

晚安小雞造假證據疑被抓包　車上藏迷彩軍服

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

甜美護專生約會失聯4天　跟媽媽警局團圓畫面曝

快訊／台北環快賓士自撞！　駕駛命危

女警PO打靶照引熱議　網友全歪樓

更多熱門

相關新聞

台南警喊價約砲報案少女？不當追求送辦

台南警喊價約砲報案少女？不當追求送辦

一名國中少女因感情糾紛案向歸仁分局報案，卻傳出遭處理員警私下喊價約砲，被害人在家長陪同再度向歸仁分局檢舉提告，歸仁分局調查指出，徐員未婚係不當追求，警方依法受理，調查後尚無約砲喊價及疑似性侵等行為，全案依性騷與跟騷法罪嫌送辦，徐員記過2次報局核定並調職，主管申誡2次。

墾丁自小客閃對向車　撞路邊車翻覆

墾丁自小客閃對向車　撞路邊車翻覆

重機騎士賞櫻迷航摔車受困　警靠社群軟體定位救援

重機騎士賞櫻迷航摔車受困　警靠社群軟體定位救援

西門町兩派互轟8槍4人中彈　導火線令人傻眼

西門町兩派互轟8槍4人中彈　導火線令人傻眼

屏東2貨車擦撞　1車翻覆釀2傷　

屏東2貨車擦撞　1車翻覆釀2傷　

關鍵字：

護專生失蹤男大生影音

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

開工財神到！　5生肖財運旺整年

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面