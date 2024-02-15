護專清純女玩「脫單神器」戀上男大生　失蹤4天全待在「2地點」

記者游瓊華／台中報導

高雄一名21歲陳姓女護專生玩有「脫單神器」之稱的交友軟體Omi，認識同在平台上的黃姓男大生，大年初一陳女疑似為愛離家到台中找黃男，媽媽心急如焚在網路上貼出尋人啟事，還驚動台中、高雄警方聯手協尋，所幸最後在高雄找到平安無事的陳女。但據悉，黃男跟陳女兩人整整四天都待在后里以及高雄住處，並沒有四處遊玩。

▲女護專生玩「脫單神器」戀上男大生，過年失蹤4天都待在「2地點」。（圖／翻攝臉書）



▲甜美護專生失聯4天衝台中約會，最後跟媽媽警局團圓。（圖／記者賴文萱翻攝）



警方調查，黃女跟陳男才在交友軟體上認識短短兩、三周，陳女在大年初一晚間先跳上台鐵北上到台中，之後又在新烏日高鐵站走到台鐵轉乘區，搭台鐵區間車到后里火車站，兩人在黃男后里家中一待就是兩天，之後又一起搭台鐵南下到黃男高雄住處，之後同樣都無移動至其他地方。

台中警方根據手機定位、調閱路口監視器，並啟動科技調查，最後鎖定與陳女互動猶如男女朋友的黃男，並在14日上午前往黃男后里區住處查訪，發現黃男不在家，黃男父母向警方供稱都未見過陳女，最後員警透過黃男父母聯繫黃男，黃男一聽到警方來電嚇了一跳，坦言承認這幾天陳女跟他在一起，也提到兩人已回到高雄市新興區的住處。

高雄警方隨後也前往黃男住處將陳女帶回，陳女強調自己沒有被控制或脅迫，最後在員警陪同下回到警局，也在警局見到媽媽，兩人順利團圓。