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開箱！中台灣元宵8大主題燈區搶先看　中央公園水中巨龍甦醒

▲中台灣元宵8大主題燈區搶先看。（圖／市府提供）

▲中台灣元宵8大主題燈區搶先看，台中中央公園水中巨龍甦醒。（圖／市府提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

元宵燈會倒數明（16）日起將在台中中央公園盛大展開，8大主題燈區美景帶你搶先開箱。台中市政府表示，中台灣元宵燈會是全台最大的單一場域燈會，此次長達76米的水上巨龍主燈「台中龍賀」盤踞在中央公園水域中，隨巨龍甦醒，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，打造磅礡震撼水上劇場展演。

▲中台灣元宵8大主題燈區搶先看。（圖／市府提供）

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▲中央公園鄰近國道及市區主要幹道，交通便捷，市府鼓勵遊客透過綠色運具抵達2024中台灣元宵展區。（圖／市府提供）

這次中央公園敦化路二段則變身成可愛爆表的粉紅馬卡龍世界，搭配大型糖果屋、棒棒糖、夾心餅乾動物燈組及動態投影。市府強調，燈會共有5個局處佈展，包括教育局「小小Backpacker賞燈趣」燈區，絢麗壯觀的拱門入口及8米高的築夢王國城堡，帶您進入奇幻閱世界；建設局的「龍之異次元」燈區，以「金、木、水、火」四象元素，打造沉浸式奇幻空間。

另外農業局「翠谷之心」燈區則善用中央公園下凹滯洪池場域，設置獨特的竹編燈組點綴其中，繽紛光影渲染狹長幽谷；熱鬧的民政局「Party龍」燈區，邀集29區公所開趴。

市府指出，中台灣元宵燈會特別結合中央公園導覽APP提出燈會導覽服務，民眾只要下載中央公園導覽APP，可掌握燈會最新資訊及自動導航到想到的燈區、接駁站、提燈發放處、公廁等，利用手機即可於展區暢遊自如。

中央公園鄰近國道及市區主要幹道，交通便捷，市府鼓勵遊客透過綠色運具抵達2024中台灣元宵展區，並特別規劃開幕日及假日（2月16日、2月17日、2月18日、2月24日、2月25日）開闢捷運市府站、松竹站兩線免費接駁專車，希望民眾開心賞燈、順暢返家。

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