　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

▲▼球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地瞬間　猛炸橘色火球。（圖／翻攝X）

▲足球員在比賽時遭閃電劈死。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印尼10日發生恐怖意外，35歲業餘足球員拉哈賈（Septain Raharja）出賽時，竟突然被閃電劈中，只見他身上炸出橘紅色的巨大火球，下秒立刻倒地不起，而這個奪命瞬間都被球場鏡頭拍下。

根據社群媒體流傳畫面，拉哈賈在場上一邊緊盯足球動向，一邊移動著防備對手攻勢，未料在此瞬間遭閃電劈中，立刻不支倒地，隊友們紛紛衝上前去查看。

PRFM等當地媒體報導，拉哈賈的胸部與大腿嚴重灼傷，儘管倒下時仍有呼吸，但被緊急送醫搶救後，很快就宣告不治，身後留下妻子與兩個孩子。

本案發生於西爪哇（West Java）萬隆（Bandung）的西利旺宜體育場，2支業餘足球隊正在舉行友誼賽，未料發生憾事。目擊者透露，意外發生前，第一道閃電擊中體育場外某處，第二道閃電卻擊中了球員。

WION報導，這是印尼過去一年來第2起足球員遭閃電劈中的事件。去年東爪哇博若內戈羅（Bojonegoro）一名年輕足球員也在比賽中被閃電打中，一度心臟驟停，但在20分鐘後恢復意識，經搶救後，成功撿回一命。

ET快訊
女噁心、嘔吐一查「全堵住了」！2處長腫瘤　醫：大腸鏡也過不了
YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」　失去2段婚姻
快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空發聲
胡鴻鈞返港闖禍！　高鐵站被捕
明天回得來？　越竹航空仍有航班未確認
知名教授癌逝遺產全給小三　正宮提告輸了
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

性侵12歲繼女「13年得逞2千次」！獸父一審重判23年　妻悲憤輕生

泰司法部長：前總理戴克辛將提前獲釋　最快17日出獄

信用卡租房恐不划算！　美專家3點分析：可能增加財務負擔

印尼總統大選重要性為何？爭議有哪些？一次看懂

基輔專家：俄以鋯石極音速飛彈攻烏　近兩年首見

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲！「華人船王」父親悲痛證實

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

國家進入「緊急狀態」！加勒比海島國不明船隻翻覆　海岸線嚴重汙染

滑水道爆炸「燒到剩骨架」！瑞典最大遊樂園恐怖大火　12傷1失聯

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

性侵12歲繼女「13年得逞2千次」！獸父一審重判23年　妻悲憤輕生

泰司法部長：前總理戴克辛將提前獲釋　最快17日出獄

信用卡租房恐不划算！　美專家3點分析：可能增加財務負擔

印尼總統大選重要性為何？爭議有哪些？一次看懂

基輔專家：俄以鋯石極音速飛彈攻烏　近兩年首見

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲！「華人船王」父親悲痛證實

球賽比到一半「被閃電劈死」！印尼球員倒地亡　猛炸橘色火球

國家進入「緊急狀態」！加勒比海島國不明船隻翻覆　海岸線嚴重汙染

滑水道爆炸「燒到剩骨架」！瑞典最大遊樂園恐怖大火　12傷1失聯

桃竹賣壓3大區「中壢3300戶居冠」　在地：脫北客需求大

「開什麼車」看出你性格！　英調查揭：SUV車主最愛家

過年打麻將揪「橘毛招財貓」坐鎮！　牠認真盯牌賺罐罐笑翻千人

苗栗美食推薦　1個20元！通霄煎包4家大PK

YTR型男機長宣布退休「這17年很痛苦」失去2段婚姻！爆航空黑暗面

快訊／年代旅遊還是沒付錢！　越竹航空：基於人道主義決定派機

腎肝衰竭患者受惠！日本首誕生「器官移植用」基改豬　明年秋臨床

3種社交方式暴露你很低情商　新一年請擺脫「社交小白」稱號

去年六都房價最狂大里漲28%　專家：首購族可鎖定TPASS範圍

寵物商機爆發！相關產業去年達8800家　總銷售額可望破400億元

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

國際熱門新聞

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

人體運毒「狂吞89膠囊」！5旬男機上暴斃

炸出火球　他球賽一半被閃電劈死

老公狂催「多喝水」　她起疑一查心碎

瑞典最大遊樂園爆炸狂燒　12傷1失聯

護國神犬嗅出行李「驚藏木乃伊」

擁3妻爆紅！情色之王再娶4妻嘆「7人是極限」

日圓貶！櫻花妹夯「海外賣淫」：賺更多

搶頭香上岸　跳船失敗遭貨輪壓碎腿

交往8年才知男友是「已婚2寶爸」　財產被騙光

影片瘋傳！　日達美樂員工「挖鼻屎抹麵團」引熱議

孫錫久《殺人者的難堪》疑「暗諷」李在明

花8年做艾菲爾鐵塔　金氏紀錄沒看就判失格

更多熱門

相關新聞

梅西遭中港兩地封殺！　綠委嘆：把足球當政治威而鋼

梅西遭中港兩地封殺！　綠委嘆：把足球當政治威而鋼

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）日前在香港的邁阿密國際交流賽未上場，引發民眾不滿，主辦方宣布向球迷退款一半，並取消阿根廷足球隊在當地友誼賽，北京市足協也宣布，梅西不會在北京參加比賽。民進黨立委洪申翰13日表示，這幾乎就是香港當今興衰命運的投射，把足球當作政治威而鋼，辯稱自己還在盛年，但足球還是足球，梅西也還是梅西，而香港已經不是那個「香港」。

天氣太熱走火！「M16步槍爆炸」3警受傷

天氣太熱走火！「M16步槍爆炸」3警受傷

泰大象突暴走！35歲人妻遭「踩爆肺部」死亡

泰大象突暴走！35歲人妻遭「踩爆肺部」死亡

菲律賓南部土石流　死亡數攀升至37人

菲律賓南部土石流　死亡數攀升至37人

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

男星爸吸到鞭炮煙　氣喘昏迷心臟2度停止

關鍵字：

東南亞要聞閃電足球

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

南鯤鯓國運籤　解籤師一看驚呼：最兇、最可怕的一張籤！

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

趙小蘭妹妹趙安吉車禍身亡　年僅50歲

即／女山友雪霸獨攀摔谷亡　勇消救援也墜谷送醫

過年跑外送接44單「12小時薪資曝」！一票搖頭喊慘

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面