北市首間社宅「育兒家庭加籤」　二房型大幅增加！蔣萬安宣布調整比例

▲蔣萬安出席光華商場新春開工典禮。（圖／記者鄭遠龍攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

作為「三寶爸」的台北市長蔣萬安上任後，陸續推出諸多育兒友善政策，包括要針對育有2名以上0至6歲子女的提供社會住宅加籤機制，預計今年完工招屋租的舊宗社宅首先適用。但面對現行社宅二、三房型配比較少，蔣萬安表示，目前規劃一、二、三房型比例，從原本的6：3：1調整成4：5：1，讓二房型大幅增加。

蔣萬安14日上午出席光華商場新春開工典禮，被問到有沒有發現自己「流量密碼」是太太與三寶？蔣萬安說，「沒有什麼流量密碼，家人就是我的幸福密碼！」三個寶貝的確都很可愛，尤其2位小朋友，一個2歲半、一個1歲，「現在帶他們兩個真的滿辛苦，尤其是太太。」

蔣萬安也提及，所以自己在台北市除了市長身份以外，也是在台北工作的3個孩子父親，能夠完全體會家裡有小小孩，又要兼顧工作是非常辛苦的事，也因此未來在市政上面，也會從這個角度持續參考大家意見，推出好的服務。

至於舊宗社宅將成北市首座有孩子家庭可「加籤」社宅，但現行二、三房型戶數相對少，未來會不會調整配比？以及今年有無機會推「輪候制」？蔣萬安回應，的確小家庭因為有小孩，大部分需要二、三房型，所以目前規劃一、二、三房型比例，從原本的6：3：1調整成4：5：1，也就是將二房型大幅增加，也會因應今年小家庭加籤入住狀況做調整。

蔣萬安說，「輪候制」已經請專業團隊研究，參考法國、香港、荷蘭等國家案例，另一方面，「輪候制」跟現在抽籤制差異比較大，所以制度轉換銜接過程衝擊，以及銜接希望能夠順利，這部分會持續跟地方民間團體討論、交換意見，等大家確定能凝聚共識，會評估未來實際操作的時間點。