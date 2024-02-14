樸實簡單！盼抽空陪妻過情人節　「直男」蔣萬安：沒有很浪漫的做法

▲蔣萬安到光華商場進行新春開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（14）日為大年初五開工日，同時也是西洋情人節，台北市長蔣萬安今日行程滿檔，一早就到3間宮廟走春。被問到今日打算送什麼禮物給夫人石舫亘？蔣萬安表示，今天一整天行程結束後，希望能有點時間陪伴太太、孩子，這是最樸實簡單的方法，「我實在沒什麼浪漫做法」。

蔣萬安14日大年初五宮廟走春，第一站先是到松山慈惠堂，再到台北府城隍廟、松山霞海城隍廟，隨後再到光華商場參加新春開工典禮。被問到今日為情人節，會送什麼禮物給石舫亘？蔣萬安回應，很多幕僚都說他是「直男」，今日先祝福大家有情人終成眷屬、情人節快樂，今也是大年初五傳統開工日，祝所有商家大發利市、大吉大利。

蔣萬安提及，自己不會說每天都是情人節，但今天一整天行程後，希望有點時間陪太太、孩子，這個是最樸實簡單的方法，至少在情人節有時間陪太太，「我實在沒什麼很浪漫的做法，但是這點我想希望能做到。」

被問到有沒有發現自己「流量密碼」是太太與三寶？蔣萬安說，「沒有什麼流量密碼，家人就是我的幸福密碼！」三個寶貝的確都很可愛，尤其2位小朋友，一個2歲半、一個1歲，「現在帶他們兩個真的滿辛苦，尤其是太太，所以我在台北市除了市長身份以外，也是在台北工作的3個孩子父親，能夠完全體會家裡有小小孩，又要兼顧工作是非常辛苦的事。」所以也從這角度，未來在市政上面，也會持續參考大家意見，推出好的服務。

媒體追問，今年有無打算拚四寶？蔣萬安聽聞問題後笑了好幾聲，直言「你確定⋯先讓我休息一下！」