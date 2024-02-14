　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

樸實簡單！盼抽空陪妻過情人節　「直男」蔣萬安：沒有很浪漫的做法

▲▼蔣萬安到光華商場進行新春開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲蔣萬安到光華商場進行新春開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今（14）日為大年初五開工日，同時也是西洋情人節，台北市長蔣萬安今日行程滿檔，一早就到3間宮廟走春。被問到今日打算送什麼禮物給夫人石舫亘？蔣萬安表示，今天一整天行程結束後，希望能有點時間陪伴太太、孩子，這是最樸實簡單的方法，「我實在沒什麼浪漫做法」。

蔣萬安14日大年初五宮廟走春，第一站先是到松山慈惠堂，再到台北府城隍廟、松山霞海城隍廟，隨後再到光華商場參加新春開工典禮。被問到今日為情人節，會送什麼禮物給石舫亘？蔣萬安回應，很多幕僚都說他是「直男」，今日先祝福大家有情人終成眷屬、情人節快樂，今也是大年初五傳統開工日，祝所有商家大發利市、大吉大利。

蔣萬安提及，自己不會說每天都是情人節，但今天一整天行程後，希望有點時間陪太太、孩子，這個是最樸實簡單的方法，至少在情人節有時間陪太太，「我實在沒什麼很浪漫的做法，但是這點我想希望能做到。」

被問到有沒有發現自己「流量密碼」是太太與三寶？蔣萬安說，「沒有什麼流量密碼，家人就是我的幸福密碼！」三個寶貝的確都很可愛，尤其2位小朋友，一個2歲半、一個1歲，「現在帶他們兩個真的滿辛苦，尤其是太太，所以我在台北市除了市長身份以外，也是在台北工作的3個孩子父親，能夠完全體會家裡有小小孩，又要兼顧工作是非常辛苦的事。」所以也從這角度，未來在市政上面，也會持續參考大家意見，推出好的服務。

媒體追問，今年有無打算拚四寶？蔣萬安聽聞問題後笑了好幾聲，直言「你確定⋯先讓我休息一下！」

▲▼蔣萬安到光華商場進行新春開工典禮。（圖／記者袁茵攝）

ET快訊
抓到了！台中5停車場哄抬價格　違法將開罰
快訊／梁凱莉懷孕了！　李權哲情人節曬超音波照
4大超商「開工優惠」　咖啡、霜淇淋通通買1送1
告五人開唱　身分證「G開頭」優先搶票
《華燈》光小姐全來了！林心如豪發「Rose媽媽紅包」
買丸龜互毆！阿伯蔥花加太多　他喊「太扯了」開打
快訊／初五大火連燒4戶！　1人死亡
晚安小雞造假？網紅友哭了：沒人會拿生命開玩笑
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

估下午、傍晚湧現！收假車潮陸續抵北市市區　蔣萬安：已做好準備

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

北市首間社宅「育兒家庭加籤」　二房型大幅增加！蔣萬安宣布調整比例

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

樸實簡單！盼抽空陪妻過情人節　「直男」蔣萬安：沒有很浪漫的做法

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

攜手洪孟楷拚2026台北、新北市長選舉？　蔣萬安正面回應了

估下午、傍晚湧現！收假車潮陸續抵北市市區　蔣萬安：已做好準備

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區　「雙黃」可望攻台北、新北市長

詐騙橫行！藍委喊連署「棄保潛逃罪」　侯友宜讚：騙愈多關愈久

北市首間社宅「育兒家庭加籤」　二房型大幅增加！蔣萬安宣布調整比例

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

樸實簡單！盼抽空陪妻過情人節　「直男」蔣萬安：沒有很浪漫的做法

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

勇消變色男！送醉女回家抱竟喇舌摸胸　他自承「低賤」下場曝

哪裡可以種樹？　「臺灣好植地」告訴你哪裡缺「綠」

家裡變冷！聰明柴「開暖爐給自己吹」　呆坐面前仰頭享受吹暖風

鹽埕春節市集「冰的啦」！昔同事同處擺攤爆衝突　嚇壞逛街民眾

台東多良2休旅車對撞！駕駛衝對向「車頭爛毀」　4人受傷送醫

陸股為何全球獨跌？　陸媒：有利企業融資「不利投資人獲利」

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！　李權哲情人節曬超音波照報喜

富邦金元月稅後賺逾140億！EPS為1.08元　超車國泰金奪冠

重案回顧／逆子8凶器弒母！她全身190處傷口　「穿肝破肺」慘死

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

政治熱門新聞

美女議員新年辣爆！承諾「打開浴袍」真的脫了

鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

韓國瑜成聲量新霸主　她：柯文哲再也不是媒體寵兒！

「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

情人節送玫瑰花告白太太任美鈴　侯友宜：這輩子，我會甲你牽條條

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

曝光盧秀燕「首任中央民代照」　洪孟楷：最美市長！高顏值又專業

驚！賴清德被92歲阿嬤當面「捏兩邊耳垂」　直呼：有福氣啦！

備戰2026！柯文哲要8立委劃分責任區

沈伯洋最想問　國防部如何應對「三戰」？

年後好戲上場！蔡賴將溝通NCC人事　侯友宜：盼獨立、公正、客觀

更多熱門

相關新聞

猴米糕慶情人節　動物秒殺吃光光

猴米糕慶情人節　動物秒殺吃光光

2024年2月14日，初五與西洋情人節同日，台北市立動物園為了讓動物也能感受到節日的氣氛，特別在動物廚房製作了「相思豆猴米糕」。這款米糕以糙米、黑糖、葡萄乾、奶粉、大豆蛋白粉、紅豆等為原料，營養豐富且能禦寒，為動物們帶來了甜蜜的驚喜。

情人節送玫瑰花告白太太任美鈴　侯友宜：這輩子，我會甲你牽條條

情人節送玫瑰花告白太太任美鈴　侯友宜：這輩子，我會甲你牽條條

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

福壽山「千櫻園」夢幻花開　「牽姻緣」情人節開園

福壽山「千櫻園」夢幻花開　「牽姻緣」情人節開園

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安情人節

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

要開工了！　5星座事業運飛上天

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

隱形富豪身價破2千億元　手上戴200元夜市錶

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面