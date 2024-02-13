國旅真的無優點沒救了？PTT曝「1超強好處」：出門不用擔心

▲許多人休假都選擇出國玩。（示意圖／桃機提供）



記者朱祖儀／綜合報導

近年來國旅總是被詬病貴又難玩，今年春節假期更迎來寒冬，墾丁有民宿訂房率不到5成。一名網友就好奇，國旅每次都被嫌到一無是處，難道真的完全沒有優點嗎？文章曝光後，不少人指出「都說中文不用擔心語言不通」、「溝通無障礙，還能省機票錢」。

原PO在PTT以「國旅真的完全沒優點嗎」為題發文表示，最近看了很多文章討論，發現不少人都嫌棄國旅不好玩或是太貴，讓他不禁想問「難道就不能說出一個優點嗎？」

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不少人看到後，紛紛點出其實國旅語言相通是最大的優點，「不用擔心語言不通，不用怕坐飛機」、「溝通無障礙」、「語言有通」、「語言溝通方便、交通方便」、「不用帶很多行李、語言通」、「店員會國語台語」、「無語言溝通問題」、「他們講的語言我聽得懂」、「優點就是要吵架的時候語言能通，臨時生病不用怕找不到醫院」。

▲不少人認為，國旅最大的優點就是語言相通。（示意圖／ETtoday資料照）



另外，也有人認為，「不用擔心錢帶不夠」、「不用特別辦護照」、「交通便宜啊，國外火車客運通常較貴」、「自駕國旅很方便啊，半日遊到三天兩夜」、「不用機票錢，最大的優點」、「優點是不用過夜也行，可以回家睡省飯店錢」、「有啊，不用搭飛機算優點吧」、「不用提早去機場搭飛機」、「不用擔心帶小孩老人移動太麻煩」。