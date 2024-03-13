北市招考400名國小正式教師　六都唯一採計代理年資

▲北市教育局將招考國中小與幼兒園正式教師。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今宣布113學年將持續辦理國中小、幼兒園正式教師聯合甄選，為避免重演去年代理教師荒，特別重申北市是六都唯一採計代理教師年資的縣市，另有交通補助最高1200元、教師節禮金2000元等，國小正式教師預計招募400人，大學畢業含相關加給，每月薪資約4.8萬元。

去年各縣市大開正式教師職缺，全國共有6200個缺額，導致重榜者眾，不少北漂到台北市的代理教師考取正式教職，紛紛返鄉任教，導致代理教師大缺，許多學校直到開學前還在找老師。今年北市再辦招考，特別祭出多項薪資福利措施，希望能把師資留在台北市。

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北市教育局人事室主任王秋萍表示，對具教師證的代理教師，北市是六都唯一比照正式教師，採計代理教師職前年資提敘薪級，另代理教師於聘期中取得任教科目合格教師證，以及較高學歷也可以申請改敘較高薪級。

此外，北市還提供正式教師及代理教師上下班交通費補助630元至1200元（按居住地與工作地距離發給）、教師節禮券2000元，以及每學年發給每校員額5%的績優教師獎勵獎金每人3600元，並提供教師成長資源，包括教師教學專業成長工作社群、教師揪團自主研習計畫等。

王秋萍說，今年國小正式教師預計招募400人，以大學畢業為例，起薪4萬6700元，加上北市正式教師的交通補助費，月薪可近4.8萬元，若先前具有代理教師年資，將採計提敘薪級，起薪也會提高，歡迎對教學有興趣者踴躍報考。

北市教育局表示，113學年度公立幼兒園教師聯合甄選簡章已上網公布，甄選名額將在4月15日下午5時公告。國小教師聯合甄選簡章預計3月15日公告、甄選名額將在5月1日公告，詳情可上台北市教育局網站查詢。