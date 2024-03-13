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營養午餐食「知」有味　灃食前進國小校廚免費輔導開放報名

▲▼灃食教育基金會,營養午餐,校廚,國小,頂新和德,教育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲「灃食主廚之飲食知識我來教」活動開放報名，透過午餐導入飲食教育。（圖／灃食教育基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

好好吃飯，就有未來！灃食公益飲食文化教育基金會（以下簡稱「灃食教育基金會」）攜手專業主廚，前進國小校園廚房免費輔導，每週5天的營養午餐營養好吃，更是教育的一部分。「灃食主廚之飲食教育我來教」即日起至3月20日開放報名，全台國小校廚團隊皆可免費申請報名，詳細報名資訊請見灃食營養5餐飲食資源網

頂新和德基金長年捐助支持灃食教育基金會，捐助人代表魏應充認為，食育不光是產地到餐桌，更是實踐及學習生活的過程，基金會透過營養5餐計畫與示範學校合作，協助規畫並導入教師研習、校廚輔導、學生食育課程等內容，用活潑多元的方式，讓孩子對飲食產生興趣，結合教育建構健康飲食知識系統，健康飲食觀念便能生根萌芽，提升全民飲食識讀能力。

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▲▼灃食教育基金會,營養午餐,校廚,國小,頂新和德,教育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲灃食團隊先前赴日觀摩日本小學食育經驗，鼓勵台灣校園運用簡單概念融入飲食教學。

灃食教育基金會2018年發起營養5餐計畫，累積豐富的示範校導入陪伴經驗，2022年開辦「灃食主廚到我家」活動，現已走訪全台13縣市14所學校，編撰九大飲食主題教材，將營養午餐中常見食材與菜色，搭配相對應飲食知識，提供校園系統性的食育輔助資源，協助推廣飲食教育成果豐碩。

▲▼灃食教育基金會,營養午餐,校廚,國小,頂新和德,教育。（圖／灃食教育基金會提供）

▲「灃食主廚到我家」兩年來走訪全台13縣市14所學校，協助校園營養午餐結合飲食教育。

灃食教育基金會副執行長葉俊甫說明，今年度轉型升級的「灃食主廚之飲食教育我來教」，除了延續主廚入校輔導餐食，更希望將主軸放在飲食教育上，期待各校發揮創意，展現如何透過午餐菜色導入飲食知識，讓孩子在吃的過程中激發對飲食的想像跟興趣，潛移默化中學習到相關知識，朝著「好好吃飯，就有未來」的方向前進。

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灃食教育基金會營養午餐校廚國小頂新和德教育

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