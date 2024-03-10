找回中輟生！新北教育局提供5千小時課程　助生涯探索與輔導

▲新北教育局與咖啡館合作，讓青少年進行職業探索。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

為輔導15至18歲學業中輟、未就業的青少年，進行個人生涯探索，新北市教育局連續4年推動「HOPE青少年就學就業關懷計畫」，今年將提供超過250小時的生涯探索課程、1800小時的工作體驗時數及3200小時的個別及團體輔導，陪伴青少年度過迷惘青春。

新北市教育局表示，「HOPE青少年就學就業關懷計畫」與新北高工及淨化社會文教基金會共同推動，每年協助超過500名國中畢業尚未定向的青少年，提供關懷及實質職場體驗和生涯探索課程，從自我生涯諮詢到完整工作體驗，全方位協助每一個孩子找到未來希望。

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新北市教育局指出，今年度課程以自我探索、生涯探索、職涯規劃3大面向，除了探索內在自我、職業體驗外，更有牌卡、占卜、情緒管理、劇場等有趣課程，更首創結合民間團體逆風劇團、新北市街頭藝術協會、勇氣即興劇團等專業團隊，以及擴大與科技大學合作提供更多元的學習。

新北教育局分享案例，像是學員阿賢在參與計畫前是個沉默寡言的青少年，因爸爸強勢要求他繼承家中水電工作，後來阿賢參與劇團表達課程，勇敢表達內心想法，和家長溝通生涯方向，最後進入服務業見習。另一位學員阿嘉，因故學業中輟，也在輔導員的陪伴下，成功申請到喜歡的科系，目前穩定就讀中。

新北市教育局表示，為擴大服務能量，今年「HOPE青少年就學就業關懷計畫」規劃超過5000小時的免費課程，相關計畫詳情可洽淨化社會文教基金會，諮詢專線02-22707889分機116。