童年10項才藝沒用！他反推「這5項常用到」：課本知識反而沒用處

▲許多父母會送孩子去學習才藝。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

為了讓孩子贏在起跑點，不少家長從幼兒園就會給孩子學才藝，有網友整理「10大沒用的才藝」，前三名依序為珠心算、書法、繪畫，不過，日本產經新聞台北支局長矢板明夫卻指出，曾學過珠心算、書法、繪畫、圍棋、柔道，大讚超有用，是行走在江湖真正需要的東西，在課本上所學的知識，反而沒有什麼用處。

矢板明夫在臉書粉專發文，貼出雙北時事整理出的「童年學過10大沒用才藝」，排名第一的是珠心算，依序為書法、繪畫、鋼琴、直笛、舞蹈、象棋／圍棋／西洋棋、跆拳道／空手道／柔道、提琴以及直排輪。

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矢板明夫透露，曾學過珠心算、書法、繪畫、圍棋、柔道，「我覺得都很有用」，出社會後，用到心算的場合很多，「因為心中對數字有個基本概念」，可以在短時間內做出判斷，減少被騙的風險；另外，透過書法、繪畫、圍棋結交很多朋友，「特別是圍棋，一旦發現對方是同好者，下上一盤，無論勝負如何，兩人的距離會被瞬間拉近」。

柔道也是出社會後很有用的技能，矢板明夫表示，日本的警察都有學過柔道，剛當上記者跑警察線時，跟警察聊到柔道話題，對方都會熱情回應，表現出濃厚的興趣，「大家都有冬天光著腳在道場練習所謂的『安全跌倒法』的經驗，那種又冷又痛的感覺，只有練過柔道的人才會知道」。

矢板明夫坦言，比起上述的才藝，在學校學的知識反而用途不大，辛苦背下的數學公式、物理公式、化學元素週期表等等，出社會幾乎沒用過，甚至從來沒有跟別人談論過，「在課本上學的所謂的專門知識，其實主要是應付考試、基本上沒有用處。反而是上述這些特殊才藝，才是一個人行走江湖時，真正需要掌握的東西」。