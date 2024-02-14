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重案回顧／逆子8凶器弒母！她全身190處傷口　「穿肝破肺」慘死

▲台南佳里弒母案逆子李佳軒，罹患思覺失調症，卻嚴重缺乏病識感，持剪刀等8種器械，殺害母親造成身上190處傷口身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲逆子李佳軒懷疑母親想害他，竟持剪刀等8種器械殺害母親，造成母親身上190處傷口身亡。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／綜合報導

台南佳里2020年10月間發生一起弒母人倫悲劇！逆子李佳軒懷疑母親陳女想害他，竟持燈管、鐵鎚、剪刀、水果刀等共8種器械弒母，造成母親身上多達190處傷口，在驚懼痛苦下死亡。案經法院審理，法官依直系血親尊親屬殺人罪判李男18年徒刑，惟先入相當處所監護5年。

經查，李男經診斷患有思覺失調症，且嚴重缺乏病識感，未按時就診，且服藥順從性差，曾多次被強制送醫，但他卻經常打電話回家吵著要出院。家人因心疼李男，並且為了讓他感受親情，因此主動辦理出院，改由門診追蹤及申請居家治療。

案發前一個月，李男才剛出院返家，而陳女當時便要求他要按時注射長效針，否則要再送回醫院治療。李男擔心再次被母親送醫，又懷疑母親想害他，於2020年10月22日深夜11時許與母親發生爭執，他更氣得怒吼，「我到底是哪裡得罪你，為何要這樣對我？」

▲台南佳里弒母案逆子李佳軒，罹患思覺失調症，卻嚴重缺乏病識感，持剪刀等8種器械，殺害母親造成身上190處傷口身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李佳軒使用8種凶器狠心殺害母親。（圖／ET資料照）

李男當下情緒失控，隨即拿出剪刀刺向母親，母親遭刺傷後一度逃出呼救，但李男又追上去，並且將母親拉回，隨後再持水果刀、檳榔刀、日光燈管、鐵榔頭、電烙鐵、黑色柄剪刀等物，接連刺擊陳女胸腔、腹腔，甚至敲擊頭部及甩打，力道之猛還造成其中一把水果刀斷裂，導致陳女頭部、頸部、胸部、腹部、臀部及手腳因此受有190處傷口（含167處銳器傷及23處刮擦傷）。

警消獲報到場，緊急將陳女送醫，但她仍因右側血胸、腹部少量出血，及全身大量出血，腦幹與胼胝體瀰漫性軸突損傷，而於2020年10月23日凌晨1時53分不治死亡。

一審法官審理後，認為李男並無前科，且患有思覺失調症長達10餘年，長期受到被害妄想、關係妄想症狀影響，導致其無法有正常生活、人際互動、學業及工作之不穩定，而犯後他也坦承犯行，並向法官表示「後悔了」，還稱「想救媽媽但沒有救回來」等語。

另外，李男父親也出面為其求情，要法官給他一個改過自新的機會，因此合議庭審酌後予以減刑，依直系血親尊親屬殺人罪判刑18年，執行完畢或赦免後，另入相當處所，施以監護5年。

全案上訴二審，台南高分院維持18年刑期，不過法官認為，李男因長期未接受妥適治療，才導致悲劇發生，認為他有必要在服刑之前先接受治療，且因李男罹病時間甚長，短期治療並無法發揮效果，需要較長期的持續治療，才可能改善他的精神病症狀，因此宣告李男應在服刑之前到相當處所監護5年。

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