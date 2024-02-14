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社會 社會焦點 保障人權

「保證人如其照」越女來台賣淫價碼曝　被逮鬆口氣：太冷想回家

▲阮女來台賣淫賺錢，但是氣候不適應，被抓時反而感到慶幸可以返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲阮女來台賣淫賺錢，但是氣候不適應，被抓時反而感到慶幸可以返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

一名越籍女子以觀光名義來台，透過閨蜜介紹，在新北市中和區景安街一帶公寓從事性交易服務，但因為台灣冬季常為濕冷氣候，讓女子非常不適應。警方獲報前往公寓查緝時，查獲保險套、潤滑劑等證物，並將女子帶回，製作完筆錄後，女子鬆口氣得向警員表示，「好冷！終於可以回家了。」

據了解，在越南只有高中學歷的30歲阮姓女子，21歲就結婚生下一子，無奈在當地找不到好工作，透過閨蜜介紹，不但可以來台灣觀光，還可趁機下海賣淫賺錢。1月初，阮女持觀光簽證來台後，就落腳在新北中和景安路、復興路附近公寓內，並在網路上刊登廣告標榜「保證本人」、「絕不失望」攬客。

▲阮女來台賣淫賺錢，但是氣候不適應，被抓時反而感到慶幸可以返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲阮女刊登廣告，標榜保證本人、絕不失望攬客，遭中和警方鎖定。（圖／記者陸運陞翻攝）

中和警方接獲相關訊息，立即循線追查到阮女所住公寓，進入屋內後，在垃圾桶內發現使用過的保險套以及潤滑液，並將阮女帶回偵辦。阮女表示，每次性交易收取2800元為代價，但因為水土不服，來台吃不好、睡不好，近期氣候陰雨又濕冷，讓十分想家，被逮後反而覺得心中輕鬆不少，希望能快點遣返回國。

▲阮女來台賣淫賺錢，但是氣候不適應，被抓時反而感到慶幸可以返家。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲阮女來台賣淫賺錢，覺得台灣氣候濕冷無法適應。（圖／記者陸運陞翻攝）

訊後，警方依違反社會秩序維護法送辦，並將其解送移民署專勤隊收容，擇期遣送回越南；中和分局表示：維護社會治安、打擊犯罪，將持續落實「重要節日安全維護」「清源專案3.0」及「社區警政再出發」等工作，並實施「第三方警政」剷除不良處所，給市民一個安全的生活環境，讓大家過個平安幸福的好年。

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